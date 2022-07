Monika Mrozowska wysmarowała całe ciało i zapozowała topless. "Bogini"

Monika Mrozowska to prawdziwy wulkan energii. Choć wielu osobom nadal kojarzy się z rolą Majki w "Rodzinie zastępczej", od wielu lat nie ma nic wspólnego z aktorstwem, a zamiast tego realizuje się w innych działalnościach. Pomimo że prywatnie wychowuje czworo dzieci, nie brak jej sił do realizacji coraz to nowych pomysłów. Obecnie spędza czas w Hiszpanii, a relacją z wypadu dzieli się na Instagramie. W najnowszym wpisie pokazała dosyć odważne zdjęcia.

Zobacz wideo Monika Mrozowska ćwiczy jogę podczas burzy

Monika Mrozowska zapozowała topless na plaży. Korzysta z urlopu na jednej z hiszpańskich plaż

Na profilu Moniki Mrozowskiej pojawiły się nowe zdjęcia i nagrania, dzięki którym wiemy, że obecnie wypoczywa w Hiszpanii w towarzystwie koleżanki. Oprócz zwiedzania i ćwiczenia jogi na łonie natury, łapie promienie słońca na plaży Punta Paloma w miejscowości Tarifa.

W najnowszym poście opisanym krótko "zjawa", Mrozowska opublikowała dwa zdjęcia, na których zapozowała topless. To nie wszystko, całe ciało i twarz wysmarowane ma dobroczynnymi glinkami, które jeśli wierzyć opisowi zawartemu w relacji na InstaStories, mają właściwości odmładzające.

Monika Mrozowska podzieliła się poradami medycznymi i wywoła burzę

W komentarzach pojawiły się komplementy pod jej adresem:

Według mnie nagość to naturalność. Uwielbiam panią, tak trzymać.

Bogini, można się zakochać.

Cały czas to samo świetne ciało. Najpiękniejsza aktorka w Polsce.

