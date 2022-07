Robert Lewandowski po ośmiu latach w Bayernie Monachium już oficjalnie przeszedł do klubu FC Barcelona. Z nowym miejscem związał się kontraktem na trzy lata. Decyzja Roberta skupiła na Lewandowskich uwagę światowych mediów. Jedna z tiktokowych ekspertek od astrologii, działająca pod pseudonimem "Justbogini" postanowiła przyjrzeć się bliżej przyszłości Roberta i zbadała horoskop piłkarza. Czego się dowiedziała? Wygląda na to, że zmiana klubu to tylko początek kolejnych sukcesów naszej rodzimej gwiazdy.

Tiktokerka przeanalizowała horoskop Roberta Lewandowskiego. Zaskakujące wnioski

"Justbogini" twierdzi, że astrologia w niesamowity sposób pokazuje energię ważnych wydarzeń w naszym życiu. Aby zademonstrować jej moc, postanowiła pokazać ją na przykładzie osoby, którą wszyscy znają. Wybrała Roberta Lewandowskiego, którego życie obfitowało ostatnio wiele zaskakujących wydarzeń. Na instagramowym koncie umieściła krótką analizę układu planet i ich wpływu na życie zawodowe "Lewego". Według astrolożki, w czasie transferu piłkarza do nowego klubu, słońce przechodziło przez jego medium coeli (MC), czyli oś horoskopu. Taki układ zapowiada sławę i prestiż. Wygląda na to, że kariera Roberta jeszcze bardziej się rozwinie. Jak sama podkreśliła, piłkarz już jest najbardziej rozpoznawalnym Polakiem na świecie, więc perspektywy są znakomite.

Teraz Słońce tranzytuje w dziesiątym domu Roberta w jego znaku słonecznym w Lwie. To oznacza, że czeka go tylko jeszcze większa rozpoznawalność i sława, a już jest najbardziej rozpoznawalnym Polakiem na świecie - zapowiedziała.

Kobieta dodała, że MC oznacza również konkurencję i ustalenie hierarchii, co zgadzałoby się z dyskusjami na temat przejęcia przez Roberta legendarnej dziewiątki, z którą do tej pory grał Memphis Depay. Tiktokerka wyczytała też, że układ planet podpowiada, że ostatnie lata mogły być dla Roberta trudne. To zgadzałoby się z tym, co mówił sam piłkarz w trakcie rozmów na temat poprzedniego klubu. Jak wyglądają perspektywy na najbliższą przyszłość? Zapowiada się wyśmienicie. Zyska nie tylko Lewandowski, ale też fani piłki nożnej. Kobieta wyczytała w horoskopie pasmo samych sukcesów i co najważniejsze, dużą liczbę bramek w nowym klubie.

Do kwietnia 2023 roku Jowisz będzie bawił się z jego Marsem, a to oznacza, że fani zobaczą wiele bramek - dodała.

Pozostaje nam czekać i sprawdzić, czy te optymistyczne przewidywania okażą się trafne.

