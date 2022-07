Patrycja Wojnarowska była przykładem na to, jak łatwo można zostać celebrytką, nie mając na koncie żadnego medialnego sukcesu. Mimo to budziła sensację, głównie ze względu na stylizacje, w których zjawiała się na salonach. Uwielbiała szokować, dlatego na czerwonych dywanach pokazywała wdzięki, przez co zaczęto na nią mówić "goła pupa".

Patrycja Wojnarowska kiedyś szokowała, później zniknęła

Największą sławę zyskała dzięki udziałowi w imprezie Playboya w 2013 roku. Miała na sobie sukienkę z mocnym wycięciem, które sięgało połowy pośladków. Nie miała bielizny, więc wszyscy mogli zobaczyć jej wdzięki. To ona skradła największą uwagę fotoreporterów. Później jednak osoby z jej otoczenia zaczęły tłumaczyć, że... wszystko było starannie zaplanowane, a oni osiągnęli cel.

Całe zamieszanie z pośladkami Patrycji Wojnarowskiej planowane było od dawna, czekaliśmy tylko na właściwy moment. Wybraliśmy imprezę Playboya, bo wiedzieliśmy, że będzie tam wielu celebrytów i fotoreporterów - powiedział kiedyś Krzysztof "Gorzki" Gorzkiewicz, współproducent filmu "SkarLans".

Nie tylko profesjonaliści zwrócili wtedy na nią uwagę. Z jej pośladkami sfotografował się także Wojciech Szczęsny, który potem próbował wkręcać się, że znalazł się obok celebrytki przypadkiem. Później jeszcze zdarzało jej się szokować. Gdy opadło zainteresowanie jej osobą, zaczęła zdradzać "tajemnice" swoich wystąpień na salonach:

Chcieliśmy udowodnić, że można stworzyć celebrytę w pięć minut, a ja, ponieważ mam wykształcenie aktorskie, byłam takim trochę narzędziem - powiedziała w jednym z wywiadów.

Kim w ogóle jest Patrycja Wojnarowska? Co dzisiaj robi?

W przeszłości pracowała jako selekcjonerka w jednym z warszawskich klubów. To tam obcowała z celebrytami. Spotykała się m.in. z Mi¶kiem Koterskim.

Pamiętam, jak opowiadała wszystkim, że jest z tym znanym Miśkiem Koterskim, że dzięki temu pojawia się na imprezach, wśród znanych ludzi. Widać było, że bardzo jej na tym zależało - powiedział w rozmowie z Plotkiem kolega dziewczyny.

Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, jednak porzuciła naukę dla kariery, która bardzo szybko się skończyła. Zajmowała się trochę modelingiem.

Tak, pamiętam, widywałem ją często na wydziale. To było na pierwszym roku. Później zapadła się pod ziemię. Znajomi twierdzą, że widują ją czasami na imprezach - zdradziło nam nasze źródło.

Wojnarowska nie tylko porzuciła show-biznes, lecz także nie ma jej w mediach społecznościowych. Wiadomo miała problemy finansowe. Jednej z kancelarii była winna sporą sumę za usługi, które miały pomóc wyciągnąć z więzienia jej kochanka. Więcej zdjęć Patrycji Wojnarowskiej znajdziecie w naszej galerii.