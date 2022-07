Paulina Sykut-Jeżyna znalazła chwilę, by naładować baterie. Prezenterka spędziła trochę czasu nad jeziorem, co było idealnym rozwiązaniem na poradzenie sobie z panującymi upałami. Nie wiadomo, kto jej towarzyszył, bowiem na Instagramie umieściła kadr, na którym pozuje sama. Nie jest to jednak selfie, więc musiała na łódce być z kimś. Przy okazji zwróciła się do fanów.

Paulina Sykut-Jeżyna wypoczywa nad jeziorem. Ma modny strój

Prezenterka pozuje w jednoczęściowym kostiumie w kolorowy deseń, którego góra zakładana jest na szyję. Sykut zalotnie patrzy w dół, a na pierwszy plan wysuwają się jej nogi.

Temperatura w cieniu... 36 stopni. Wskoczyć do jeziora? #feelslikesummer #sun #hot #boat #summer #holiday #vacation #love #ilike - zapytała obserwatorów.

Ci chętnie odpisali na jej wiadomość, a także zostawili wiele miłych słów:

Przepiękna jak zawsze.

Wskoczyć, dla ochłody

Jaka dżaga!

Śliczna pani jest i ślicznie pani wygląda - komplementują.

Paulina Sykut-Jeżyna postawiła na naturalny wygląd. Na zdjęciu pozuje bez mocnego makijażu i w rozpuszczonych włosach, które ułożył wiatr. Prezenterka od czasu do czasu pojawia się w mediach społecznościowych w takim wydaniu.

Kiedyś zapozowała bez grama kosmetyku na twarzy i została obsypana pochwałami. Jaki jest jej sekret na piękny wygląd? Każdego dnia stara się znaleźć czas dla siebie, by w spokoju zadbać o urodę. Przede wszystkim stawia na nawilżanie skóry oraz wykonuje regularnie peelingi. W kosmetyczce prezenterki znajdują się sprawdzone produkty, jednak nie boi się ona sięgać po nowinki. Poza tym nie zapomina o aktywności fizycznej i zdrowej diecie.