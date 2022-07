Dorota Chotecka i Radosław Pazura od lat tworzą jeden z najbardziej udanych związków polskiego show-biznesu. Para co roku w maju wybiera się na zagraniczne wakacje z okazji urodzin aktora i świętują w ciepłych miejscach. Podobnie było tym razem i wygląda na to, że wyjazd zapadł jej w pamięci na tyle, że postanowiła wrócić do niego wspomnieniami.

REKLAMA

Zobacz wideo Dorota Chotecka w odważnym stroju kąpielowym. Fani: "Kobieto, ależ Ty masz figurkę"

Wpadki filmowe w najbardziej kasowych produkcjach

Dorota Chotecka na zdjęciu z wakacji

Dorota Chotecka postanowiła uraczyć fanów wakacyjnym kadrem. Do najnowszych zdjęć na Instagramie zapozowała w czarnym mocno wyciętym stroju kąpielowym. Aktorka wylegiwała się pod parasolem na leżaku. Choć kocha słońce, tym razem zdecydowała się wypocząć w cieniu.

Kocham słońce, ale i tak wyleguje się w cieniu. A jak tam u was? - zapytała fanów Dorota Chotecka.

Dorota Chotecka na zdjęciu z wakacji Instagram @dorotachotecka

Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Część obserwatorów postanowiła odpowiedzieć na pytanie gwiazdy i przyznała, że ze względu na fatalną pogodę, nie mają okazji w pełni skorzystać z wakacji. Inni natomiast zwrócili uwagę na niesamowitą figurę aktorki.

Figura, jak u 18-nastki.

Pięknie!

Przepiękna - czytamy pod postem.

Dorota Chotecka zdradziła czy pojawią się nowe odcinki "Rancza"

Dorota Chotecka przez lata wcielała się w rolę Krystyny Więcławskiej w kultowym serialu TVP "Ranczo". Po śmierci Pawła Królikowskiego w 2020 roku fani mieli wątpliwości czy produkcja jeszcze wróci na antenę, bowiem aktor odgrywał postać Kusego, czyli jednego z najważniejszych bohaterów. W rozmowie z Plejadą przyznała, że dla niej jest to już zamknięty temat. Nie wyobraża sobie scenariuszu bez choć jednego z twórców serialu.

Dorota Chotecka zmienia zawód? "Wymyśliłam nowe rzeczy i je robię"