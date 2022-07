PEHowe wakacje dla włosomaniaczek. W ofercie OnlyBio nowe perełki

PEHowe wakacje to najnowsza oferta specjalna marki OnlyBio, dzięki której stworzysz swój idealny rytuał pielęgnacyjny dla włosów, całkowicie odmieniający ich wygląd. Aby cieszyć się spektakularnymi efektami, trzeba zadbać o ich równowagę składnikową.

REKLAMA

Tajemnica równowagi PEH

Włosy potrzebują zróżnicowania i odpowiedniego odżywienia, tak samo jak nasz organizm potrzebne pewnych elementów do poprawnego funkcjonowania. Do zdrowego wzrostu włosy potrzebują kompletu składników odżywczych: protein, emolinetów i humektantów (PEH), których balans wygładzi włos, domknie łuskę czy wydobędzie skręt. Pielęgnacja oparta na równowadze PEH pozostawia włosy w idealnej kondycji - efekt to błyszczące, sypkie, miękkie i elastyczne włosy, które wyglądają zdrowo, nie kruszą się i nie łamią. Przy takiej pielęgnacji włosy dają z siebie wszystko co najlepsze, a z czasem robią się mniej wymagające. Wakacje to idealny moment, by zacząć dbać o włosy właśnie w ten sposób - wystarczy wziąć udział w akcji marki OnlyBio.

PEHowe wakacje dla włosomaniaczek

W ofercie specjalnej znajdziesz nie tylko kultowe, naturalne i wegańskie produkty do świadomej pielęgnacji włosów z serii Hair in Balance, ale i nowości, które doskonale wpisują się w wakacyjny klimat. Produkty w edycji limitowanej na lato nabierają nowych barw i będą dostępne w odmienionej szacie graficznej. Do tego uwodzą egzotycznymi, wakacyjnymi zapachami, takimi jak marakuja, sorbet cytrynowy, smoczy owoc, truskawka, jagoda czy malina. Nowości, które pojawią się w ofercie podczas akcji promocyjnej to: idealny na lato szampon ochładzający kolor włosów z ekstraktem z tataraku i arniki, maska do loków w pełni odpowiadająca na potrzeby włosów z tendencją do przesuszania i puszenia, odżywka truskawkowa nadająca włosom truskawkowo-różowy odcień i dzięki formule z olejkiem ze słodkich migdałów i awokado optymalny poziom nawilżenia oraz ochrona przeciw UV w mgiełce, która ma SPF aż 30 i jest doskonałym rozwiązaniem na blaknący kolor i przesuszone włosy. Akcja PEHowe wakacje obejmuje również gadżety wspierające świadomą pielęgnację włosów: turban bawełniany, szczotkę do włosów typu finger brush, masażer do skalpu oraz jedwabne scrunchie.

Akcja PEHowe wakacje w drogeriach Rossmann rozpocznie się 16 lipca i potrwa dwa tygodnie.

OnlyBio to pierwsza marka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne. Produkty z serii Hair in Balance dostępne są w wyłącznie w Drogeriach Rossmann.