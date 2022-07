Korzystając z pięknej letniej pogody Dominika Gwit postanowiła wybrać się nad wodę i skorzystać z wakacyjnego słońca. Beztroskie chwile urlopu spędza tak, jak lubi najbardziej, pluskając się w jeziorze. Relacją z wypoczynku podzieliła się w mediach społecznościowych, wrzucając radosne nagranie. Podczas swawoli towarzyszył jej stary przyjaciel - znany już duży dmuchany flaming.

Wakacyjny relaks Dominiki Gwit. Celebrytka wypoczywa nad jeziorem, pływając na różowym flamingu

Na Instagramie Dominiki Gwit pojawiło się nowe nagranie. Widzimy na nim uśmiechniętą od ucha do ucha celebrytkę, która w jednoczęściowym kostiumie kąpielowym z folklorystycznym motywem wskakuje do jeziora. Nie jest sama. W wodnych harcach towarzyszy jej różowy dmuchany flaming, którym wielokrotnie chwaliła się już na profilu. Do nagrania został dołączony opis:

Z czeluści, z nicości, wyłonił się on! Mój stary przyjaciel! Dużo radości kochani na cały weekend wam życzę! Całujemy, Domi i Flamdżi.

W sekcji komentarzy natychmiast zaroiło się od pozdrowień i serdecznych słów skierowanych w stronę autorki postu:

Tęsknie za Flamdżi i za najlepszą matką flamingów ever.

Jesteś taka cudowna. Uwielbiam, mega pozytywna... Przy tobie buzia się cieszy. Flaming klasa.

Jesteś Dominika cudownym człowiekiem, żeby wszyscy tacy byli, byłoby cudownie na świecie. Pozdrawiam cieplutko.

Dominika Gwit świętuje czwartą rocznicę ślubu i chwali się pierwszym tańcem

Warto przypomnieć, że w zeszłym roku Dominika Gwit również pokazała zdjęcia i nagrania z wypoczynku nad jeziorem. Wówczas na filmiku o dowcipne komentarze pokusił się jej mąż.

Dominika Gwit w kostiumie kąpielowym wyleguje się na różowym flamingu. Mąż komentuje niczym Czubówna