Hanna Żudziewicz w pięknej sesji ciążowej. Zapozowała nago. 'Siódmy miesiąc'

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke nie zwalniają tempa. Jeszcze przed chwilą oglądaliśmy ich w energicznym tańcu na plaży. Były szybkie piruety i podnoszenia. Trzeba to przyznać, potomek pary znanej z "Tańca z gwiazdami" na pewno nie będzie się nudzić. Przygotowania do powitania na świecie maleństwa trwają w najlepsze, w końcu to już siódmy miesiąc, więc czasu pozostało niewiele. Tancerka pokazała ostatnio, że w domu pojawił się już wózek i fotelik samochodowy. Na początku czerwca pisaliśmy, że zakochani zdradzili też płeć (Więcej przeczytasz tu: Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke zdradzili płeć dziecka. Fan: Haniu, twoja reakcja jest bezcenna).

REKLAMA

Na Instagramie tancerki zostało ostatnio opublikowane zdjęcie z ciążowym brzuchem. Nie jest to jednak zwykła fotografia, tylko dokładnie przemyślana i przygotowana sesja zdjęciowa. Fani jednogłośnie stwierdzili, że finalny efekt jest piękny i para będzie miała niezwykłą pamiątkę na całe życie.

Zobacz wideo Tak Hanna Żudziewicz prezentuje się w ciąży (i w tańcu)

Żudziewicz pokazała ciążowy brzuch w bikini. To już półmetek

Hanna Żudziewicz w pięknej sesji ciążowej. Zapozowała nago

Hanna Żudziewicz zdecydowała się na fotografię nago, ale w trakcie sesji została użyta delikatna tkanina z przezroczystego tiulu, która zdjęciu dodała sensualności i delikatności. Zwiewny materiał oplótł sylwetkę tancerki, uwydatniając ciążowe krągłości. Oczekująca mama w opisie zdjęcia dodała wymowny wpis.

Cisza przed burzą. Siódmy miesiąc, trzeci trymestr. Nasze spotkanie coraz bliżej - napisała.

Fanom tancerki bardzo spodobał się pomysł z materiałem i w komentarzach posypały się serduszka. Dodano także kilka słów zachwytów nad wyglądem ciężarnej. Tancerka prezentowała się pięknie, miała zrobiony także rozświetlający makijaż i włosy podkręcone w lekkie fale.

Pięknie pani wygląda.

Wow! Cudowne zdjęcie.

Bogini - czytamy w komentarzach.

Hanna Żudziewicz przyznaje, że w ciąży czuje się fantastycznie. Kobieta podkreśliła, że sama jest zdziwiona tym stanem i nie przejmuje się zmianami zachodzącymi w ciele. Przypomnijmy, że zawodowo zajmuje się tańcem, więc to także jej narzędzie pracy.

Nigdy wcześniej nie myślałam, że ciąża może dać kobiecie tak wiele pewności siebie. Moje ciało się zmienia i nie wygląda idealnie. Jestem jednak pełna szacunku dla swojego organizmu, jak wiele jest w stanie znieść (wiele jeszcze przede mną). Obserwując te zmiany, czuję, że moje postrzeganie siebie jest inne. Nie patrzę już na niedoskonałości ciała, a podziwiam, jak zmienia się, by na świecie przywitać cud - czytamy na Instagramie tancerki.

Takiego fantastycznego samopoczucia życzymy każdej oczekującej mamie.

Fanka pyta Żudziewicz, ile przytyła w ciąży. Odpowiedziała: Radą jest niemyślenie o wadze

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz też: Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke zdradzili płeć dziecka. Fan: Haniu, twoja reakcja jest bezcenna