Mary Magdalene to postać, wokół której trudno pozostać obojętnym. Kiedyś pisaliśmy o jej przygodach w trakcie podróży samolotem. Kontrowersyjna influencerka zarzuciła liniom lotniczym dyskryminację. Twierdziła, że ze względu na wygląd została poproszona o opuszczenie pokładu. Początki w branży także miała kontrowersyjne. Modelka zyskała popularność dzięki operacji, której celem było uzyskanie "najgrubszej pochwy świata". W trakcie zabiegu prawie straciła życie, ale - jak widać - nie powstrzymało jej to przed dalszymi modyfikacjami ciała. Teraz z okazji urodzin postanowiła wyprawić imprezę z prawdziwego zdarzenia. Wynajęła drogi apartament w Los Angeles i zaprosiła przyjaciół. Tak zaczęły się prawdziwe kłopoty.

Urodzinowa impreza Mary Magdalene trwała kilka tygodni i całkowicie wymknęła się spod kontroli. Do apartamentu zostały wezwane służby, bo sąsiedzi influencerki nie mogli już znieść nieustannego hałasu. Po przybyciu oficerów policji ekipa została wyprowadzona z pokoju przez funkcjonariuszy. Jak się okazało, mieszkanie było zniszczone, a właściciel wycenił straty na 13 tysięcy dolarów. To nie koniec kłopotów, bo już na początku wyjazdu zaczęły się u Mary Magdalene problemy zdrowotne, związane z zakażeniem wywołanym nielegalnych wstrzyknięciem silikonu.

Kobieta nie spodziewała się aż tak wysokich kosztów imprezy i postanowiła zwrócić się o pomoc do swoich obserwatorów. Założyła w internecie zbiórkę, aby to internauci złożyli się na pokrycie poimprezowych szkód. Fani, którzy przeważnie bywają bardzo wyrozumiali co do jej kontrowersyjnych wyborów, tym razem zaprotestowali.

To jest straszne, że ludzie, którzy z tobą imprezowali, nic nie zapłacą i musisz prosić obcych o pomoc.

Nie masz wstydu. Jak można żebrać o pieniądze na coś takiego?

Serio? Najbardziej powalona zbiórka, jaką kiedykolwiek widziałem - czytamy w komentarzach.

O dziwo wśród słów krytyki pojawiły się także wyrazy zrozumienia. Obserwatorzy docenili szczerość i bezpośrednie zwrócenie się o pomoc.

