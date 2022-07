W USA na świat przyjdą niezwykłe dzieci. To ciąża jedna na 70 milionów

Każda ciąża jest inna i wyjątkowa dla przyszłej mamy. Takie jak ta zdarzają się raz na 70 milionów. To niezwykłe rozwiązanie nastąpi już w październiku, w stanie Massachusetts w USA. Zszokowani rodzice nie mogli uwierzyć w swoje szczęście, pragnęli chociaż jednego dziecka, teraz będą mieć czworo.

Podczas wizyty u lekarza

Amerykanka wybrała się do ginekologa po odnowienie recepty na leki antykoncepcyjne, kiedy dowiedziała się że jest w ciąży. I to nie takiej zwykłej ciąży, ale że spodziewa się czworga dzieci. I może fakt ten byłby niczym innym, jak wieścią o czworaczkach, ale okazało się, że będą to dwie pary identycznych bliźniaków. Przyszła mama to 35-letnia Ashley Ness ze stanu Massachusetts, która na wieść o ciąży bliźniaczej była tak zaskoczona, że wyszła z gabinetu. Kiedy wróciła, a lekarka ponownie uruchomiła aparat USG, dowiedziała się, że będzie to ciąża podwójna.

Bardzo rzadki przypadek ciąży

Historię opisał magazyn "People", podając, że taki typ ciąży jest wywołany dwoma zapłodnionymi w tym samym czasie jajami. Każde z nich ponownie się dzieli, co według ekspertów, daje bardzo znikome szanse na naturalne poczęcie czworaczków, wynoszą one od 1 na 700 000 do 1 na 1 milion. Z kolei poczęcie, takie jak u Ashley Ness dwóch par identycznych bliźniąt zdarza się raz na 70 milionów. Szczęśliwe narodziny mają nastąpić w październiku tego roku. Amerykanka wspominała, że miała za sobą cztery poronienia i trudno było jej zajść w ciążę. Teraz los zrekompensował jej te starania - czterokrotnie.