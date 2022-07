Koko Figura już jakiś czas temu opuściła rodzinny dom i przeprowadziła się do Francji, gdzie rozpoczęła studia. Wygląda na to, że Katarzyna Figura zaszczepiła w córce miłość do filmografii i wybrała kierunek związany z reżyserią.

Koko Figura spędza wolne chwile podobnie od innych studentek. Chętnie spotyka się z przyjaciółmi, a wolne chwile przeznacza na zwiedzanie Europy i imprezy w Paryżu. Nie brakuje jej również na przyjęciach branżowych u boku matki.

Córka Katarzyny Figury na wakacjach w skąpym stroju kąpielowym

Wygląda na to, że Francja przypadła do gustu córce Katarzyny Figury. Na Instagramie postanowiła pochwalić się fotorelacją z letniego wypoczynku. Na jednym ze zdjęć mogliśmy zobaczyć Koko Figurę w skąpym bikini, które wyeksponowało jej sylwetkę.

Koko Figura na wakacjach Instagram @kokofigura

Koko Figura oprócz opalania się na plażach postanowiła skorzystać z możliwości, jakie dał jej wyjazd i podziwia piękne krajobrazy Marsylii. Trzeba przyznać, że robią wrażenie.

Koko Figura chciała studiować w Stanach Zjednoczonych

Koko Figura urodziła się w Nowym Jorku, a w wieku 13 lat skończyła amerykańską podstawówkę. Z tego powodu świetnie zna język angielski i marzyła o studiach w Stanach Zjednoczonych. Ciekawość świata nie była wystarczająca, bowiem Katarzyna Figura nie chciała się rozstawać z córkami, poza tym ta była jeszcze niepełnoletnia. Aktorka miała się zgodzić, na przeprowadzkę dopiero po pierwszym roku edukacji na uczelni rozpoczętej w Polsce.