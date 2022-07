Lato w pełni i choć po tropikalnych upałach, które przewinęły się nad Polską, przyszła odrobina ochłodzenia, gwiazdy cały czas chętnie dzielą się zdjęciami w strojach kąpielowych. Do grona celebrytek, które postanowiły odsłonić ciało na Instagramie, dołączyła Natasza Urbańska. Wokalistka wyjątkowo nie pozuje jednak nad basenem ani na słonecznej plaży. Jako tło sesji zdjęciowej wybrała białą ścianę, która kontrastuje z czarnym bikini i letnią opalenizną.

Natasza Urbańska chwali się bikini i torebką znanej marki

Natasza Urbańska na dwóch zdjęciach, które zamieściła na Instagramie, pozuje w czarnym kostiumie kąpielowym Moschino, ozdobionym złotymi łańcuchami. Komplet znanej marki tani nie jest. Za górę trzeba zapłacić ok. 730 zł, natomiast za dół - ok. 560 zł. Do stroju kąpielowego wokalistka dobrała torebkę tej samej marki i na ten dodatek wykosztowała się nieco bardziej. Niewielki czarny kuferek, także udekorowany złotymi łańcuchami, na stronie Moschino kosztuje 285 dolarów. Po przeliczeniu całość to koszt ok. 2630 zł. Komplet, zwłaszcza przy ciekawym kadrze i pozie gwiazdy, prezentuje się znakomicie, chociaż trudno wyobrazić sobie, aby Urbańska tak ubrana faktycznie udała się na plażę.

Fani zwracali jednak głównie uwagę nie na modne dodatki, a na figurę wokalistki. W komentarzach pod instagramowym postem nie szczędzili Nataszy Urbańskiej komplementów.

Świetną masz figurę i bardzo zgrabne nogi.

Bogini.

Przepiękna kobieta - czytamy.

To zresztą nie pierwszy raz w ciągu ostatnich kilku dni, gdy Natasza Urbańska prezentuje się na Instagramie w letniej odsłonie. Pod koniec czerwca gwiazda podzieliła się zdjęciami z urlopu, a fani zachwycili się oryginalnym jednoczęściowym kostiumem kąpielowym ze zwierzęcym printem.