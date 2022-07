3 lipca w okolicach miejscowości Bodrum w Turcji doszło do tragedii. Gwiazda brytyjskiej telewizji Yazmin Oukhellou i jej przyjaciel Jake McLean mieli wypadek. Mężczyzna nie żyje.

Auto spadło z urwiska

O tragedii jako pierwszy poinformował portal Daily Mail. Auto, którym jechała Yazmin Oukhellou i jej były partner, spadło z urwiska. Mężczyzna podobno stracił panowanie nad kierownicą.

Najwyraźniej Jake prowadził, gdy nagle stracił kontrolę nad samochodem. Auto spadło z urwiska. - czytamy w The Sun.

McLean zginął na miejscu. Oukhellou według serwisu jest natomiast ranna i trafiła do szpitala, na oddział intensywnej terapii. Dotąd nie wiadomo, w jakim dokładnie jest stanie. Informator The Sun mówi jedynie o "niezwykle poważnym uszkodzeniu ramienia".

Kim jest Yazmin Oukhellou?

Yazmin Oukhellou ma 28 lat. Szerszej publiczności jest znana dzięki udziałowi w brytyjskim serialu "The Only Way Is Essex" (skót "TOWIE"). Jest też influencerką - na Instagramie obserwuje ją niemal 700 tysięcy osób. Nie wiadomo, kiedy ona i Jake McLean znów zaczęli się spotykać. Przypomnijmy, że 33-latek zdradzał ją z byłą uczestniczką "Love Island" - Ellie Jones. Po tym, jak Oukhellou odkryła, że nie jest jej wierny, zostawiła go.

