Jak się okazało, Jason i Amanda McNabb ze stanu Kentucky w USA mają genialne dziecko. Niedługo po drugich urodzinach ich córka Isla wykazała się niesamowitymi umiejętnościami. Dziewczynka zaskoczyła nawet rodziców, którzy nie spodziewali się, że ich pociecha jest aż tak mądra, jak na swój wiek.

Wysokie IQ Isli

Obserwując zabawy córki, Jason i Amanda szybko zauważyli, że Isla rozwija się wyjątkowo szybko i jest bardzo bystra. Dziewczynka rozpoznawała wyrazy, łącząc je z konkretnymi przedmiotami, układała słowa z liter w całość: lód, krzesło, mama, wypowiadając je przy tym. Nauczyła się też skomplikowanych nazw dinozaurów. To skłoniło rodziców Isli, by wybrać się z nią do psychologa, a tam potwierdziły się ich przypuszczenia. Isla jest hiperlektyczna (hiperleksja to zespół podobnych cech, którymi wykazała się dwulatka). Przez to poznaje słowa i używa ich prawidłowo i ze zrozumieniem szybciej niż inne dzieci.

Genialne dziecko w Mensie

Badania dziewczynki potwierdziły, że dwulatka jest małym geniuszem. Jej możliwości i zdolności okazały się przewyższać te, które posiadają dzieci w tym okresie życia. Isla Mcnabb została oficjalnie wpisana na listę Mensy (Mensa International) - organizacji, która skupia ludzi o wyjątkowym ilorazie inteligencji. Potwierdzono, że w Mensie były już dzieci w podobnym wieku do Isli, ale to ona jest najmłodszą jej członkinią. Dziewczynka w 99 proc. przewyższa inteligencją równolatków. Rodzice mimo tak wspaniałych nowin nic nie chcą przyśpieszać i wolą, by jej rozwój toczył się w naturalnym tempie.