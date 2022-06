Więcej newsów na temat Michała Wiśniewskiego znajdziesz na portalu Gazeta.pl.



Michał Wiśniewski od ponad dwóch lat jest szczęśliwym mężem Poli. Wokalista "Ich Troje" już po raz piąty złożył przysięgę małżeńską i wygląda na to, że na razie nie planuje szóstego małżeństwa. Życie Wiśniewskiego u boku nowej partnerki wygląda bajkowo. Muzyk dba, by do mediów społecznościowych trafiły najaktualniejsze urywki szczęśliwych chwil. Ostatnio zabrał swoich widzów na Maltę.

Michał Wiśniewski spędza wakacje u boku żony. Na nagraniach widzimy, że bawią się doskonale

Wiśniewscy skrupulatnie relacjonują swój urlop spędzany na pięknej wyspie. Do sieci trafiły już nagrania z romantycznego rejsu łódką. Nie brakuje również wspólnych ujęć, na których para obejmuje się i całuje. W pewnym momencie muzyk poszedł o krok dalej i postanowił pokazać żonę w całej okazałości.

Film, na którym Pola przemierza chodnik w majtkach od stroju kąpielowego i koszulce z nazwiskiem męża, trafił na instagramową relację muzyka. Sądząc po ruchach kamery i przybliżeniach, Michał jest zachwycony formą ukochanej.

Kim jest Pola Wiśniewska? Michał poznał ją przez aplikację randkową

Michał Wiśniewski poznał swoją piątą żonę przez Internet. Para szybko zamieszkała ze sobą, a już w marcu 2020 roku, zaledwie rok po rozstaniu muzyka z Dominiką Tajner, byli małżeństwem. Wiśniewscy wspólnie wychowują syna Falco Amadeusa. Ponadto Pola ma czworo dzieci z poprzedniego związku, o licznym potomstwie Michała nie wspominając. Pasją Poli jest fotografia.

