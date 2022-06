Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

Dla większości par młodych ślub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Aby ten wyjątkowy dzień wypadł idealnie, poprzedzają go tygodnie przygotowań. Czasem jednak nie nawet to nie pomaga uchronić przed wpadką. Tak było w przypadku Becky Jefferies. Tiktokerka musiała w pewnym momencie przerwać własną ceremonię. Wszystko przez problemy z garderobą. Zgromadzeni goście nie potrafili ukryć rozbawienia.

Panna młoda przerwała ślub. "W trakcie ceremonii zorientowałam się, że popełniłam straszny błąd"

Becky Jefferies to popularna tiktokerka. Jej profil obserwuje ponad 130 tysięcy internautów. Ostatnio influencerka podzieliła się nagraniem z własnego ślubu. W czasie składania przysięgi panna młoda niespodziewanie przerwała ceremonię. Powód okazał się zaskakujący.

Kiedy dotarłam do ołtarza, uświadomiłam sobie, że brakuje mi połowy sukienki. Mogę ją teraz założyć? - zapytała gości Becky.

Na szczęście z pomocą natychmiast pospieszyła jedna z przyjaciółek młodej pary. Okazały tren został przymocowany do sukni i zakochani mogli dokończyć ślubowanie. Goście zareagowali na sytuację gromkim śmiechem. Kiedy tiktokerka była już w pełni ubrana, nagrodzili ją oklaskami. Becky przyznała, że podobna sytuacja przyśniła jej się kilka dni przed ceremonią.

Nagranie stało się hitem TikToka i doczekało się już 37 milionów wyświetleń. W komentarzach internauci wyrażali uznanie dla sposobu, w jaki panna młoda poradziła sobie z nietypową sytuacją.