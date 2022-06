Ksiądz zażądał tego od panny młodej przed ślubem. Była w szoku. "Chyba oszalał!"

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Lato to najgorętszy ślubny sezon. Wiele par wybiera właśnie ciepłe miesiące roku na sformalizowanie związku. Rozkwitająca przyroda i słońce tworzą niezwykłą atmosferę, idealną na celebrowanie miłości.

Przyszłe pary, które decydują się na ślub kościelny, muszą przed ceremonią spełnić kilka wymogów formalnych. Konkretne wymagania mogą się różnić w zależności od parafii. Jak opisuje serwis kobieta.gazeta.pl, pewna panna młoda dostała dość nietypowe wymaganie przedślubne i mówiąc delikatnie "lekko się zdenerwowała". O co poprosił ksiądz?

Wymagania księdza zszokowały pannę młodą

Panna młoda o imieniu Magda poprosiła znajomą o przysługę i przesłanie jej listy z wymaganymi dokumentami, które muszą zostać złożone w kościele przed ceremonią. Magda jest mieszkanką województwa mazowieckiego, a jej znajoma pochodzi z parafii w województwie kujawsko-pomorskim. Lista wymogów przedślubnych przesłana przez koleżankę bardzo ją zaskoczyła. Nie spodziewała się aż tak absurdalnych podpunktów.

Poprosiłam znajomą, aby przesłała mi listę wymagań, które trzeba spełnić, aby przyjąć sakrament kościelny. To, co mi wysłała, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Byłam zdziwiona, kiedy zobaczyłam podpunkt z kopią ostatniego świadectwa szkolnego, na którym widnieje ocena z religii - powiedziała przyszła panna młoda serwisowi kobieta.gazeta.pl.

Magda skomentowała tego typu wymaganie, nie przebierając w słowach. Przyszła małżonka była oburzona, ale stwierdziła, że jeżeli to warunkuje jej zamążpójście, to dostosuje się do absurdalnego wymogu.

Ten ksiądz chyba oszalał. Na co to komu? (...) Jeśli będzie taka potrzeba, to oczywiście dostarczę świadectwo, ale wciąż uważam, że to bardzo kontrowersyjny punkt, który nie powinien znajdować się na liście wymagań.- powiedziała przyszła panna młoda.

Jak sądzicie, bylibyście gotowi przedstawić tego rodzaju dokument?

