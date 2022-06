Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Doda od ponad 20 lat funkcjonuje w show-biznesie. Artystka zmieniała się na oczach fanów i w dalszym ciągu potrafi zaskoczyć. Piosenkarka od dłuższego czasu pracuje nad pewną niespodzianką. Nie chciała zdradzić, co pochłania jej czas, ale zapowiedziała, że będzie to coś wielkiego. Przy okazji pokazała się w kusym stroju, który podkreślił jej wysportowaną sylwetkę. W komentarzach padły porównania do Khloe Kardashian, jednak wokalistka wymownie to skomentowała.

Doda w kusej stylizacji. Fan porównał ją do Khloe Kardashian. Nie była zachwycona

Doda opublikowała na Instagramie pikantne zdjęcie, zrobione podczas pracy nad jednym z projektów. Wokalistka założyła na siebie mocno wycięte, błękitne bikini, na które narzuciła trencz w tym samym kolorze. Uwagę zwracają jej krótkie włosy. Dorota jest wielką miłośniczką peruk i z pewnością nie zdecydowała się na metamorfozę włosów. Artystka do całości dobrała wysokie szpilki z sznurkami sięgającymi połowy uda. Zdradziła, że już niebawem podzieli się z fanami informacją, nad czym pracowała.

Mimo że wciąż do mety kawałek, najważniejsze że o ten sam kawałek dalej od startu. Jestem w połowie, wykończona ale warto było zawalczyć. Opowiem już 30.06 co się odje****. Inaczej tego nazwać nie można - napisała artystka.

Fani w komentarzach internauci nie ukrywali zachwytów. Padły nawiązania do amerykańskiej celebrytki, Khloe Kardashian, jednak to nie usatysfakcjonowało artystki.

Myślałem, że to Khloe Kardashian. Jak zawsze sztos

Chciałaby - odpowiedziała Dorota.

Z takimi długimi nogami szybciej do mety będzie.

Rakieta, cały czas zadziwiasz - czytamy.

