Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan są na romantycznej wycieczce po Francji. Niedawno para pokazywała zdjęcia z Saint-Tropez, gdzie poza zwiedzaniem miała czas na luksusowe zakupy. Obecnie zakochani publikują fotografie i filmy z pięknego jachtu, którym pływają po Morzu Śródziemnym. Ostatni post wywołał jednak konsternację wśród fanów "Perfekcyjnej".

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek opowiada o kłótni z Radosławem Majdanem

William pokazał bratu, gdzie jego miejsce. "Wyraz twarzy, jakby uderzył w niego piorun"

Małgorzata Rozenek pozuje na jachcie z toczkiem na głowie

Małgorzata Rozenek udostępniła dwa zdjęcia, na których pozuje w białym bikini. Uwagę zwraca jednak przede wszystkim fascynator, który gwiazda nosi na głowie.

Ozdobne nakrycie głowy zakładane jest zwykle do bardzo eleganckich kreacji. Często jest dodatkiem do sukni ślubnych. Dobranie toczka do bikini zaskoczyło więc fanów, którzy dali temu wyraz w komentarzach.

Ten toczek to bardziej chyba na dwór królewski? Tu pasuje jak świnia do karety.

To po prostu nowoczesny strój do ślubu w upalny dzień. Gratuluję.

Nie podoba mi się ten dodatek na włosach.

Oczywiście pojawiły się też głosy, według których Małgorzata Rozenek na zdjęciu wygląda przepięknie, a nietrafiony dodatek nie jest w stanie zepsuć tego wrażenia. Przypomnijmy jednak, że to nie pierwszy post Małgorzaty Rozenek z wycieczki po Francji, który wywołał mieszane uczucia wśród fanów. Wcześniej gwiazda udostępniła filmik, na którym całowała się z mężem. Wiele osób zarzuciło wówczas parze próżność i czułość na pokaz.

Ostrowska-Królikowska pozuje z wnukiem. Internautka: Gdzie drugi wnuk? Odpowiedziała