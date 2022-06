Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Bogusia i Krzysztof to para z ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Bardzo szybko się w sobie zakochali i zdawało się, że odnaleźli prawdziwe szczęście. Rozkwitający związek został zwieńczony ślubną ceremonią, na którą przybyli liczni goście. Niestety, ich szczęście nie trwało długo, bo Krzysztof zaledwie pół roku po ślubie popełnił samobójstwo. Według doniesień portalu Jastrząb Post, mężczyzna zmagał się z depresją. Co dzieje się z Bogusią po śmierci ukochanego?

Nie było tam różowo. Bogusia już wcześniej dawała sygnały, że bywa z nim trudno. Otoczyła go troską, miłością, kochała go całym sercem, ale na tę chorobę nie ma mocnych - czytamy w serwisie.

Zobacz wideo Na oczach widzów programu "Rolnik szuka żony" wielu uczestników znalazło miłość

"Rolnik szuka żony". Krzysztof zaginął na kilka dni przed śmiercią. "Uciekł z domu"

"Rolnik szuka żony". Sąsiad Krzysztofa opowiedział, co dzieje się z Bogusią

Po tragicznej śmierci Krzysztofa, Bogusia otrzymała wsparcie od jego rodziny. Zgodnie z pogłoskami początkowo została w gospodarstwie, ale unikała wyjścia z domu. Portalowi Goniec.pl udało się ustalić, co obecnie dzieje się z wdową po rolniku. Dziennikarka serwisu wybrała się do miejscowości Krzywe, z której pochodził Krzysztof, aby uzyskać więcej informacji o tragedii, która miała tam miejsce. Sąsiedzi wypowiadali się bardzo ciepło o rolniku, mówiąc, że był serdeczny i skory do pomocy. Śmierć Krzysztofa jest nadal ogromnym szokiem dla mieszkańców wsi, którzy wspominają go ze łzami w oczach. Zgodnie z relacją znajomych zmarłego, Bogusia spakowała się i opuściła gospodarstwo.

Pożegnała się i wyjechała do Warszawy. Zostawiła wszystko - powiedział jeden z sąsiadów w materiale serwisu Goniec.pl.

"Rolnik szuka żony". Joanna o śmierci Krzysztofa. Wyjaśniła nieobecność na pogrzebie

"Rolnik szuka żony". Krzysztof zmagał się z depresją

Sygnały o problemach z codziennością pojawiły się w 11. odcinku programu "Rolnik szuka żony", kiedy Krzysztof i Bogusia podzielili się z widzami, tym jak wygląda ich wspólne życie w gospodarstwie. Krzysztof wspominał o dołach i braku chęci do zabawy, ale nikt nie przewidywał wtedy ogromnej tragedii, która się wydarzyła.

Czasami jest bardzo trudno dla mnie. Było parę takich dni, że zapomniałem się w sobie. Nie wiem, z czego to przyszło. Co to za przyczyna była. No ale kilka dni było takich właśnie, że jakieś smutne, ponure. Niby to, że słońce świeciło, ale jednak nie było takiej chęci do zabawy, do wspólnych spacerów - powiedział.

Bogusia towarzyszyła mężowi w najtrudniejszych chwilach, ale nawet jej ogromne staranie nie potrafiło powstrzymać zbliżającego się nieszczęścia.

Są miłe chwile, jest pięknie, ale też są doły. Straszliwe doły. Z którymi trzeba… stanąć przed nimi i dać sobie radę. Są to olbrzymie emocje, nerwy, stres, przeżycia i przeszłość każdego z nas. Moja jak i Krzysztofa - powiedziała.

Więcej zdjęć w galerii na górze strony.

Zobacz też: "Rolnik szuka żony". Nad programem wisi fatum? To już piąta śmierć, która dotknęła uczestników show