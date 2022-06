Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Morgan Casper w krótkich filmikach na TikToku dzieli się z użytkownikami ślubno-weselnymi poradami. Część z nich dedykowana jest gościom, którzy chcą dobrze przygotować się na taką uroczystość. Nawet źle dobrany kolor sukienki może zostać uznany za faux-pas i brak szacunku do panny młodej. W jednym z filmików Morgan opowiada o dwóch sytuacjach, które wydają się z pozoru mało znaczące, a potrafią państwa młodych doprowadzić do furii.

Ekspertka od ślubów z TikToka, Morgan Casper ostrzega, czego nie robić jako weselny gość

Ekspertka zaznaczyła, żeby nie mieć do niej żalu, bo przykłady, o których mówi, są bardzo banalne. Okazuje się, że to właśnie przy takich błahostkach najłatwiej popełnić błąd.

Nigdy nie wysyłaj do młodej pary SMSów: "Czy mogę wam w czymś pomóc?", dwa tygodnie przed uroczystością - mówi Morgan na jednym z filmików opublikowanych na TikToku.

Taka "serdeczna oferta" jest według niej po prostu śmieszna, kiedy wszystko zapięte jest już na ostatni guzik. Państwo młodzi przygotowują się do tak ważnego momentu miesiącami i nie potrzebują tracić ostatnich dni przed ślubem na odpisywanie na wiadomości. Casper poleca, aby swoją pomoc zaproponować na kilka miesięcy przed planowanym wydarzeniem, wtedy będzie mogła zostać należycie wykorzystana w trakcie przygotowań do wesela.

Drugą ważną kwestią według Morgan jest zapytanie o ubiór obowiązujący podczas uroczystości. Po raz kolejny opowiada, że wysyłanie tego typu wiadomości do państwa młodych to tylko strata ich cennego czasu. W gorączkowych przygotowaniach przedślubnych nie mają chwili na indywidualne konsultacje z każdym z gości i należy to uszanować. Jeśli tego typu informacja nie została umieszczona na zaproszeniu, to w tej kwestii najlepiej zwrócić się do świadków lub rodziny państwa młodych.

Obserwatorzy śledzący filmiki Morgan przyznali jej rację i podzielili się własnymi historiami odnośnie ślubnych wpadek.

Nigdy nie pytaj panny młodej w dniu ślubu, do jakiej restauracji wybrać się na śniadanie. Jeśli pytacie, kto był tą panną młodą, tak ja.

Moja teściowa zapytała mnie dokładnie dwa tygodnie przed ślubem, czy potrzebuję pomocy. Byłam w szoku.

Totalnie się z tym zgadzam, wszystko już mamy gotowe i dostałam taką ofertę pomocy w ostatniej chwili. Teraz myślę, o co mogę poprosić tego gościa, żeby się czuł potrzebny - czytamy w komentarzach pod filmikami Morgan na TikToku.

