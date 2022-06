Więcej ciekawych artykułów znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Agnieszka Miezianko to jedna z trzech uczestniczek siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", której związek zawarty w programie okazał się porażką. Ostatnio razem z koleżankami świętowała przygotowania do rozwodu. Pomimo takiego końca, nikogo nie opuszczała szampańska atmosfera. Widać, że Agnieszka, Patrycja i Dorota niespecjalnie przejmują się niepowodzeniem eksperymentu.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Uczestniczki na wspólnej imprezie rozwodowej

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka Miezianko na zdjęciach z dzieciństwa

Agnieszka na instagramowym profilu opowiedziała o przygotowaniach do świętowania zbliżającego się Dnia Ojca, dla którego przygotowała album z rodzinnymi zdjęciami. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wybrała m.in. fotografie z dzieciństwa, do której pozowała z tatą. Malutka Agnieszka jest do siebie zupełnie niepodobna, ma krótkie blond włosy i zgodnie z tym, jak sama mówi, nie przypomina z wyglądu dziewczynki.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Agnieszka Miezianko pokazuje zdjęcie z dzieciństwa. Wyglądała jak chłopczyk! fot. instagram.com

A ten mały chłopiec to ja - czytamy w podpisie na zdjęciu, które udostępniła na instagramowym profilu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Mężowie zareagowali na spotkanie żon

Związek Kamila i Agnieszki zapowiadał się świetnie, para od razu złapała dobry kontakt. Kobieta szybko zdecydowała się na przeprowadzkę do partnera, a nawet zmianę pracy, aby całkowicie zaangażować się w budowę nowej relacji. Niestety, wszystkie te wysiłki poszły na marne, bo Kamil ostatecznie postanowił rozstać się z żoną. To już trzeci związek z siódmej edycji programu, który okazał się porażką. Czyżby eksperci w tym sezonie nie wywiązali się ze swojej roli?

Więcej zdjęć Agnieszki znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz też: Patrycja ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znów podpadła internautom. Nawiązała do byłego męża