Marta Paszkin z siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony" wkrótce urodzi drugie dziecko. Szczęśliwym ojcem jest Paweł Bodzianny, który to właśnie ją wybrał w programie. Zakochana para niedawno wzięła ślub i w mediach społecznościowych regularnie dzieli się radością codziennego bycia razem. Co u nich słychać? Sprawdźcie.

"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin bawi się na weselu. Spójrzcie na tę kreację

"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin odlicza dniu do porodu, a Paweł stresuje się nową życiową rolą

Marta ma córkę, którą od prawie ośmiu lat wychowuje sama. W programie "Rolnik szuka żony" temat dziecka Marty był wielokrotnie poruszany. Od samego początku relacji Paweł podchodził bardzo odpowiedzialnie do tego, że wybierając Martę, decyduje się na związek nie tylko ze swoją wybranką, ale także na relację z jej córką.

Marta jest już oswojona z rolą mamy i kwestiami dotyczącymi porodu. Do tematu podchodzi z ogromnym spokojem i jak sama przyznaje, nie ma jeszcze gotowej wyprawki dla dzidziusia. Paweł przejmuje się zbliżającymi narodzinami syna. Jak powiedziała w rozmowie z serwisem o2.pl:

Przebieramy już z nogi na nogę, aczkolwiek nie mam jeszcze przyszykowanej wyprawki. Czuję się dosyć dobrze. Tyle że ten ciężar daje się już we znaki [...] Paweł jest trochę przerażony, jak patrzy na mój brzuch. Chyba do dziś nie jest w stanie uwierzyć, że tam siedzi nasze dzieciątko.

W komentarzach na Instagramie internauci obstawiają daty porodu i przesyłają wyrazy wsparcia przerażonemu przyszłemu tacie.

Pani Marto, pani jeszcze w dwupaku? Kiedy będzie na świecie pociecha?

Paweł najgorsze jest pierwsze 18 lat, później już jakoś leci.

Ważne, aby maleństwo urodziło się zdrowe. Reszta się nie liczy - czytamy w komentarzach na Instagramie Marty.

"Rolnik szuka żony". Marta po ślubie nie przyjęła nazwiska Pawła. Dlaczego?

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny to kolejny sukces programu "Rolnik szuka żony"

Marta i Paweł to ulubiona para widzów z siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony". On na samym początku programu zdecydował się, że to właśnie Marta jest "tą jedyną", którą jest zainteresowany i pozostałe panie szybko zostały odesłane do domu. Decyzją wprawił w zakłopotanie delikatną i wrażliwą Martę, ale uczciwą postawą zaskarbił ogromną sympatię widzów. Para długo zwlekała z ogłoszeniem miłości, ale widzowie i tak domyślali się, że są razem, doszukując się dowodów na instagramowych profilach.

