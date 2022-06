Więcej informacji i ciekawostek znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Laraticaofficial to profil na TikToku, który jest obserwowany przez niemal milion osób. Gdy opublikowany został nowy filmik, nic dziwnego, że obejrzały go setki tysięcy internautów.

Zobacz wideo Aleksandra Kwaśniewska: Rodzice dawali mi ogrom wolności. Podbierała mamie ubrania?

Matka przebiła córce uszy dzień po narodzinach. Internauci są oburzeni i pytają, czy to legalne

Matka półrocznej Lary postanowiła podzielić się z widzami wspomnieniami z pierwszych dni po narodzinach córki. Jej film wywołał jednak nie lada zamieszanie. Kobieta pokazała, jak jej córka zmieniła się przez ostatnie miesiące.

To, co przyciągnęło uwagę internautów, to nie samo nagranie czy uroda dziecka po narodzinach, a fakt, że zaledwie trzy godziny po urodzeniu Lara ma przebite uszy. Zdaniem niektórych kobieta zbyt szybko zdecydowała się na taki zabieg. Obserwujący nie szczędzili komentarzy:

Czy uszy przekłuwa się jeszcze przed przecięciem pępowiny?

Jak to możliwe, że przekłuwanie uszu noworodków jest w ogóle legalne? Myślałam, że minimalny wiek na kolczyki to trzy miesiące.

Kolczyki?! Bardzo bym się bała, że je ściągnie i się nimi zadławi.

Pisarek pokazała zbyt wiele na weselu. Wojtasik też zaliczyła wpadkę ślubną

Choć wielu obserwujących nie było przekonanych, co do decyzji matki Lary, pojawił się też pochlebne opinie.

To tradycja! W Rumunii przekłuwa się dzieciom uszy jeszcze w szpitalu - napisała jedna z internautek.

Wszyscy jesteście tacy osądzający! W mojej kulturze kolczykowanie wykonuje się już u niemowląt. Mam trzy córki, którym przekłułam uszy i żadna się nie wzdrygnęła, ani nie miała żadnych problemów - dodała pewna obserwatorka.

Nie wiem, dlaczego ludzie tak narzekają. W Ameryce rodzice robią swoim dzieciom o wiele gorsze rzeczy niż przekłuwanie uszu. Wyluzujcie! A tak w ogóle to piękne dziecko! - skomentowała inna tiktokerka.

Także matka Lary postanowiła zabrać głos w sprawie i wyznała, że "małżowiny malutkich dzieci są bardziej miękkie", więc przekłucie uszu jest dla nich mniej bolesne, stąd też jej decyzja.

Influencerka pokazała, jak Santorini wygląda naprawdę