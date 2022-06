Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Brianna i Brittana to identyczne bliźniaczki. Siostry wszystko robią razem, dlatego w kwestii miłości także postawiły na spójne decyzje i zakochały się w identycznych bliźniakach. Po roku od pierwszego spotkania pary wzięły ślub i w tym samym czasie powitały na świecie dzieci. Urodzeni chłopcy to kuzyni, ale co ciekawe, genetycznie są braćmi.

Zobacz wideo Hollywood ma siostry Olsen, a my mamy braci Mroczków

Nie tylko Golcowie. Oto najbardziej znane bliźnięta, które podbiły show-biznes

Brianna i Brittana poznały swoich mężów na festiwalu bliźniąt w Ohio

Bliźniaczki Brianna i Brittana poznały swoich obecnych mężów w 2017 roku na festiwalu bliźniąt w stanie Ohio. Rok później zakochani zdecydowali się sformalizować związki przed kamerami. Relacja z ich ślubu transmitowana była przez telewizję TLC. Co ciekawe, na świecie jest tylko 300 par tego typu, więc było to bardzo wyjątkowe wydarzenie.

35-letnie bliźniaczki Brianna i Britanna poślubiły 37-letnich bliźniaków Josha i Jeremiego

Niedługo po ślubie par, na świecie pojawiły się pierwsze dzieci. Jett urodził się 1 stycznia, a Jax 1 kwietnia. Chłopcy są kuzynami, ale genetycznie to bracia. Obydwie rodziny mieszkają razem w Wirginii. Mamy twierdzą, że ich synowie, pomimo że nie są braćmi, czują ze sobą bliźniaczą więź, która jest tak dobrze znana ich rodzicom. Pary postanowiły podzielić się ze światem swoją niezwykłą historią i relacjonują życie w mediach społecznościowych. Podobieństwo jest naprawdę uderzające i zdjęcia na Instagramie obu par zadziwiają. Fotografie w większości wyglądają jak lustrzane odbicia.

Brianna i Britanna mówią także o negatywnych komentarzach, które czytają pod opublikowanymi zdjęciami. Ich dość specyficzne i jedyne w swoim rodzaju wybory życiowe bywają często krytykowane i wyśmiewane. Młode mamy starają skupiać się na tych komentarzach, które dają wsparcie i akceptację ich decyzji. Jak sądzicie, czy mały Jett i Jax wyglądają jak rodzeni bracia?

Twin Days w Twinsburgu to coroczny festiwal celebrujący biologiczne bliźnięta. Wydarzenie odbywa się od 1976 roku i jest ogromną atrakcją dla całego miasta. W trakcie jego trwania odbywają się liczne koncerty i atrakcje. Twins Days to największy tego typu festiwal zrzeszający bliźnięta z całego świata, więc jak można się domyślić, gości do miasta przybywa bardzo dużo. W trakcie festiwalu obowiązują pewne zasady, które wykształciły się przez lata trwania tego wydarzenia. Jedną z nich jest nakaz, aby każda przybywająca na miejsce para bliźniąt była identycznie ubrana. Ta osobliwa zasada obowiązuje zarówno nowo narodzone dzieci, jak i bliźniaczych seniorów.

Zobacz też: Barbara Sienkiewicz urodziła bliźnięta w wieku 60 lat. Przez ogromny hejt zniknęła z mediów. Co się z nią stało?