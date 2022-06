Miss Polonia 2022 odpowiada na zgryźliwy komentarz Krystyny Pawłowicz. Pokazała klasę

Krystyna Sokołowska została Miss Polonia 2022 - werdykt jurorów nie do końca spodobał się Krystynie Pawłowicz, która skomentowała i oceniła wygląd kobiety uznanej za najpiękniejszą Polkę. Teraz do słów polityczki odniosła się zwyciężczyni konkursu i zrobiła to z klasą i subtelnością - w przeciwieństwie do Pawłowicz.

