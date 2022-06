Więcej ciekawych odpowiedzi gwiazd i celebrytów na komentarze z Instagrama znajdziecie w tekstach na Gazeta.pl.

REKLAMA

Anna Mucha wie, jak silne reakcje wywołują wśród internautów zamieszczane przez nią nagrania. Chętnie eksponuje na nich swojej atuty i sugestywnie puszcza oko fanom - szczególnie tym, dla których jej wygłupy to za dużo. Tym razem rozsmakowywała się w śmietance do ciast i zalotnie oblizywała łyżkę. Jedna z fanek rzuciła, że to "niesmaczne".

Zobacz wideo Anna Mucha rozpływa się nad domowymi lodami

Pisarek pokazała zbyt wiele na weselu. Wojtasik też zaliczyła wpadkę ślubną

Anna Mucha robi lody. Nagle niemiła uwaga od internautki

Anna Mucha nagrała na InstaStories filmik, w którym zachwala śmietankę, która jest jednym ze składników lodów. Oblizywała łyżkę i z ogromnym podekscytowaniem opowiadała o "lodowym" doświadczeniu.

Jestem masełkiem i śmietaną. Robię teraz lody, na oko, nie podaję przepisu, bo robię je pierwszy raz. Okazuje się, że ja bardzo lubię śmietanę. Mmm, tłuszczyk. Piep*rzyć wagę - mówiła na nagraniu.

W wiadomości prywatnej jedna z "fanek" napisała, że aktorka powinna zejść na ziemię. Skupiła się na biuście Muchy, który wyeksponowała na nagraniu. Aktorka podzieliła się treścią z obserwatorami.

Nie masełkiem, tylko obwisłym, za tłustym biuścikiem. Epatowanie tym jest niesmaczne - rzuciła internautka.

Anna nie próbowała dyskutować na temat smaczności bądź nie swojego biustu. Odpisała krótko:

Ja mam może i luźne cycki, ale ktoś tu ma spiętą dupę!

InstaStory Anny Muchy Instagram.com/taannamucha

Faktem jest, że aktorka ma prawo prezentować się jak chce i nikomu nic do tego.

Zobacz też: Anna Mucha eksponuje ciało w mocno wyciętym kostiumie kąpielowym. "Zdjęcie z serii: motylem jestem"