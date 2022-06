Już w sierpniu w sklepach TK Maxx w całej Polsce pojawi się limitowana, charytatywna kolekcja kolorowych akcesoriów plażowych powstałych we współpracy z londyńską marką Bombay Duck. Zysk ze sprzedaży produktów zostanie przekazany na rzecz programu Akademii Przyszłości, Stowarzyszenia Wiosna, który od lat pomaga dzieciom z lokalnych społeczności budować przyszłość, o jakiej marzą.

W nowej charytatywnej kolekcji TK Maxx x Bombay Duck znajdują się kolorowe ręczniki i torby plażowe, praktyczne kosmetyczki oraz stylowe poduszki z wesołymi napisami nawiązującymi do letniego wypoczynku – „joy", „chill" i „relax".

Akcesoria z tej słonecznej kolekcji z pewnością wniosą dużo koloru i uśmiechu, a jednocześnie wspomogą podopiecznych Akademii Przyszłości.

O Akademii Przyszłości

Akademia Przyszłości pomaga dzieciom, które w siebie nie wierzą i mają niską samoocenę. Poprzez cotygodniowe zajęcia z indywidualnym tutorem kształtuje się ich poczucie własnej wartości i rozwija mocne strony. Celem Akademii jest, by dzieci zaczęły samodzielnie pokonywać dotychczasowe trudności i z podniesioną głową patrzyły w przyszłość oraz realizowały swój potencjał, marzenia i aspiracje.

O TK Maxx

TK Maxx to sieć sklepów, oferująca szeroki wybór ubrań damskich, męskich, dziecięcych oraz butów, akcesoriów i dodatków dla domu modnych marek – wszystko w cenach do 60% niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie. Koncepcja firmy opiera się na unikatowym modelu off-price, który polega na sprzedaży produktów znanych marek i projektantów po okazyjnych cenach.

W odróżnieniu od innych sklepów, które zaopatrują się w dostawy kilka razy do roku, TK Maxx uzupełnia asortyment aż kilka razy w tygodniu. Dzieje się to za sprawą kupców, którzy codziennie dokonują zakupu najwyższej jakości produktów z aktualnych kolekcji projektantów na całym świecie. . TK Maxx jest własnością spółki TJX Europe, a spółką macierzystą jest TJX Companies, Inc. Więcej informacji o TK Maxx: www.tkmaxx.pl.

O Bombay Duck

Bombay Duck to marka akcesoriów dla domu, powstała w Londynie w 1993 roku. Produkty zaprojektowane w stolicy Wielkiej Brytanii i wykonane przez rzemieślników w Indiach to unikalne połączenie tradycyjnego indyjskiego rzemiosła z ciekawą formą i kolorem. Misją marki jest wywołanie radości i wprowadzanie słońca do domów swoich Klientów.