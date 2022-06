Małgorzata Tomaszewska wybrała się na warszawską plażę i odsłoniła brzuch. Jest forma!

Więcej ciekawych artykułów o gwiazdach polskiego show-biznesu na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Małgorzata Tomaszewska aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Prezenterka właśnie pochwaliła się, że jest na planie nowego spotu dla TVP. Patrzymy na jej stylizację.

Zobacz wideo Małgorzata Tomaszewska jest na nietypowej diecie. "Jem przez 8 godzin, nie jem przez 16"

Przedstawiamy programy telewizyjne, które 15 lat temu były hitami polskiej telewizji

Małgorzata Tomaszewska chwali się brzuchem

Małgorzata Tomaszewska wraz z Tomaszem Kammelem, Izabellą Krzan i Rafałem Brzozowskim nagrywali spot "Wakacyjnej Trasy Dwójki". Nie pojechali jednak do studia na Woronicza. Zdjęcia zorganizowano wszak na zewnątrz, na jednej z warszawskich plaż u brzegu Wisły. Wygląda na to, że wszyscy bawili się doskonale. Kulisy z tworzenia spotu udostępnili u siebie Kammel i Tomaszewska. Niektóre ich nagrania pojawiły się też na oficjalnym instagramowym profilu TVP. To właśnie tam Tomaszewska pochwaliła się wakacyjną stylówką.

Kochani, startujemy z kolejną "Wakacyjną Trasą Dwójki". Jest wakacyjnie, stylizacje też wakacyjne. Musicie być z nami - mówiła, pozując.

I faktycznie, kreacja prezenterki jest bardzo wakacyjna i mało formalna. Tomaszewska postawiła wszak na biały, krótki top z bufiastymi ramionami oraz dżinsowe szorty. Odsłoniła więc brzuch i nogi. Do tego japonki oraz daszek na głowie. Całość uzupełniały delikatny makijaż i rozpuszczone włosy. Tomaszewska prezentowała się dzięki temu, jakby był na letnich koloniach.

Plan spotu Wakacyjna Trasa Dwjki Fot. KAPIF

Podoba wam się w takiej odsłonie?

Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

ZOBACZ TEŻ: Małgorzata Tomaszewska tłumaczy się z wpadek w "Pytaniu na śniadanie". "Mój perfekcjonizm był źródłem frustracji"