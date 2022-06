Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W zeszłym roku w sylwestra Ewelina poinformowała, że po dwóch miesiącach znajomości zaręczyła się ze swoim ukochanym. Z Żółwiem związała się krótko po zakończeniu wcześniejszej relacji z Arnoldem. Para szybko zaczęła planować ślub. Teraz jednak nad ich związkiem zawisły czarne chmury, bowiem doszło do sytuacji, która raczej nie powinna mieć miejsca.

Ewelina zamknięta w mieszkaniu przez partnera

Wygląda na to, że relacja, która miała wprowadzić do życia gwiazdy "Warsaw Shore" dużo szczęścia, nie jest tak kolorowa, jak zapewniała. 1 czerwca na InstaStories Eweliny pojawiły się niepokojące informacje, które szybko zniknęły. Poinformowała, że jej partner zabrał klucze do mieszkania i ją zamknął.

Zostały zabrane klucze od mieszkania i zostałam zamknięta w domu... pod pretekstem, że nigdzie nie wyjdę - wyznała.

Sam Żółw miał w tym samym czasie bawić się na mieście. Ewelina stanowczo poprosiła o oddanie kluczy i podkreślała, że nie ma prawa jej ograniczać.

Proszę o oddanie mi MOICH kluczy. Nie jestem twoją własnością i nie masz prawa ograniczać mi mojej wolności.

Ewelina i Żółw planowali wspólną przyszłość, a już niebawem mieli stanąć na ślubnym kobiercu. Celebrytka jest zawiedziona postawą partnera, jednak cieszy się, że tego typu zachowania wyszły przed zawarciem związku małżeńskiego.

Próbowałam polubownie, nie dało się. Przykre, że takie akcje przed tak ważnym dla nas dniem. Ale w sumie dobrze, że teraz - zakończyła.

Poprzednia relacja Eweliny zakończyła się przez kłótnie, zastraszanie i groźby. Uczestniczka "Warsaw Shore" była zmęczona psychicznie. Myślicie, że to koniec ich związku?