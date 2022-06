Robert Lewandowski nie odpuści. "Zacząłem się martwić o swoją rodzinę i bliskich"

Więcej na temat kariery zawodowej Roberta Lewandowskiego przeczytacie, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

W ostatnim czasie o Robercie Lewandowskim pisze się bardzo dużo. Nie dość, że przez kilka dni brylował z Anną Lewandowską w Cannes, gdzie spotkał się między innymi z członkami zespołu Maneskin, to niebawem chyba czeka go przeprowadzka z Niemiec do Hiszpanii. Choć oficjalnego potwierdzenia jeszcze nie ma, plotkuje się, że napastnik polskiej reprezentacji dołączy za jakiś czas do drużyny FC Barcelony (jego kontrakt z Bayernem Monachium kończy się w 2023 roku). I choć "Lewy" nie ma za bardzo na co narzekać, jego wizerunek w minimalnym stopniu został nadszarpnięty. Wszystko przez byłego agenta, Cezarego Kucharskiego, który żądał od sportowca sporej sumy pieniędzy. Co więcej, jak ustaliła prokuratura, miał podzielić się z osobami trzecimi szczegółami kontraktów swojego pracodawcy.

Robert Lewandowski spotka się z Cezarym Kucharskim w sądzie. "Zacząłem się martwić o swoją rodzinę i bliskich"

Robert Lewandowski twierdzi, że był szantażowany przez byłego agenta, który chciał wyłudzić od niego 20 milionów euro. Cezary Kucharski miał bowiem wysłać do niemieckiego dziennikarza kontrakty reklamowe i piłkarskie sportowca, łamiąc tym samym zasadę tajemnicy zawodowe.

W tym momencie zacząłem się martwić o swoją rodzinę i bliskich - powiedział piłkarz.

Tymczasem w drugiej połowie maja do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia wpłynął akt oskarżenia pod adresem Kucharskiego za rzekome zastraszanie i szantażowanie Lewandowskiego w okresie od września 2019 roku do września 2020 roku.

Jak czytamy na businessinsider.com.pl, "Cezary Kucharski nie przyznaje się do zarzutów i twierdzi, że od sierpnia 2018 r. prowadził negocjacje mające na celu zakończenie współpracy i rozliczenie jego wkładu w RL Management, czyli spółkę, która komercjalizowała wizerunek Lewandowskiego".

Czekamy na dalszy rozwój sprawy.