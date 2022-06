Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl.

REKLAMA

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor są wyjątkowo aktywni w mediach społecznościowych. Zarówno na profilu aktorki, jak i prezentera regularnie pojawiają się nowe posty, na których oprócz scen z życia codziennego oraz informacji o nowych projektach zawodowych znaleźć można mnóstwo materiałów humorystycznych, dzięki którym zjednali sobie sympatię wielu internautów. Zaliczyć do nich można ostatnie opublikowane przez dziennikarza zdjęcie, na którym porównał on swoją żonę do Paris Hilton.

Zobacz wideo Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor wygłupiają się w domu

Maciej Dowbor porównuje żonę do Paris Hilton. W odpowiedzi Joanna Koroniewska zapewniła, że bardziej identyfikuje się z Dodą

Kilka dni temu pisaliśmy o nowym zdjęciu dodanym przez Joannę Koroniewską na Instagramie. Aktorka pozuje na nim wraz z mężem i córką, ubrana w strój co najmniej niecodzienny - futro, duże kolczyki, króciutkie szorty i długie za kolano, błyszczące czarne buty na wysokich szpilkach i platformie. W opisie dołączonym do fotografii zawarto informację, że jest to zapowiedź tajemniczego projektu.

Koroniewska w niecodziennej odsłonie. Buty odważne! "Proszę mnie nie oceniać"

Teraz na profilu Macieja Dowbora pojawiło się kolejne ujęcie Koroniewskiej w niecodziennym wydaniu. Tym razem zdjęcie aktorki zostało jednak zestawione z jedną z najsłynniejszych celebrytek zza oceanu w historii, Paris Hilton. Fotografie zostały opatrzone następującym podpisem:

Jaki kraj taka Paris Hilton. Która podoba wam się bardziej? Hot or Not?! O dziwo, zarówno z oryginałem, jak i z nieco starszą, polską "podróbką". Mam niemal identyczne zdjęcie na tej samej imprezie, w tym samym miejscu.

W sekcji komentarzy oprócz licznych komplementów pod adresem naszej polskiej reprezentantki w tym starciu pojawił się także komentarz Joanny Koroniewskiej. Stanowczo odcięła się ona od porównań do dziedziczki fortuny i zapewniła, że woli być kojarzona z inną skandalistką, tym razem z rodzimego podwórka, Dorotą Rabczewska:

Wyglądam jak @dodaqueen. Wiec bój się! Stanowczo mówię nie porównaniu z Paris- nie kręci mnie. TOTALNIE!

Joanna Koroniewska świętuje urodziny. "Za sześć lat będziesz mieć pięćdziesiątkę"

Bawi was ich poczucie humoru?