Katarzyna Zielińska w... dredach! Nie, to nie żart. "Jak ci pasują!"

Katarzyna Zielińska od lat prezentuje raczej zachowawczy wizerunek, jeżeli chodzi o fryzurę. Gwiazda jest wierna mniej lub bardziej intensywnym odcieniom rudego koloru, a jej włosy zazwyczaj sięgają ramion. Zmiana, której poddała się niedawno, może więc zaskoczyć.

Katarzyna Zielińska wystylizowana do roli w najnowszym filmie. Nie przypomina siebie!

Aktorka opublikowała na Instagramie zdjęcia, na których obserwujemy niebagatelną metamorfozę. Zielińska średniej długości fryzurę zamieniła na dredy. Nie możemy również nie zauważyć zmiany w ubiorze. Gwiazda wystylizowana jest na rastafariankę, uwagę przyciągają także okulary przeciwsłoneczne w oryginalnych oprawkach.

Okazuje się, że zdjęcia pochodzą z najnowszej produkcji, w której gwiazda bierze udział. Kadry zapowiadają się bardzo interesująco, a "Paradę serc" widzowie będą mogli obejrzeć na popularnej platformie Netflix. W sieci pojawił się już zwiastun filmu. W obsadzie, oprócz Katarzyny Zielińskiej pojawiają się m.in. Anna Próchniak i Michał Czernecki.

Katarzyna Zielińska pokazała się w nowej fryzurze. Internauci jednogłośni. "Jak ci to pasuje!"

Co ciekawe, obserwatorzy konta Katarzyny Zielińskiej są zachwyceni metamorfozą aktorki. Pojawiły się nawet głosy zachęcające artystkę do tego, by sprawiła sobie dredy na dłużej.

Idealnie dobrana fryzura. Proponuję pozostać z tym na zawsze!

Jak ci pasują! Zawsze chciałam mieć dredy - czytamy w komentarzach fanów.

