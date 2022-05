Więcej na temat Małgorzaty Rozenek-Majdan przeczytasz na portalu Gazeta.pl



Małgorzata Rozenek-Majdan nigdy nie ukrywała, że jest osobą niezwykle rodziną. Uwielbia celebrować czas z synami, mężem oraz rodzicami. W Dzień Matki podzieliła się z internautami spostrzeżeniami na temat ukochanej krewnej.

Małgorzata Rozenek-Majdan o mamie. "Wygląda na niewiniątko, ale nie dajcie się zwieść"

Małgorzata Rozenek-Majdan we wpisie poświęconym mamie przyznała, że kobieta bywa wobec niej bardzo krytyczna. Z drugiej strony jednak, zawsze może liczyć na jej wsparcie. Zofia Kostrzewska nie ukrywa również, że jest niezwykle dumna z utalentowanej córki. Perfekcyjna przyznała, że to dzięki postawie własnej matki potrafiła stworzyć ciepły i kochający dom.

Moja mama Zofia. Na tych zdjęciach tylko wygląda na niewiniątko, ale nie dajcie się temu zwieść. W końcu musi być niezłą siłaczką, żeby dawać sobie ze mną radę od 44 lat. Jeżeli udało mi się stworzyć szczęśliwą rodzinę, to dzięki temu, że mama pokazała mi jak. Stworzyła ze mnie (razem z tatą) silną, szczęśliwą, wartościową kobietę. Nauczyła mnie hierarchii wartości i nakrywania do stołu. Pokazała, gdzie leży źródło prawdziwej wartości, jest ze mnie nieustannie dumna i nieustannie krytykuje wszystko, co robię, ale kto by się jej dziwił? Kocham cię mamo! - czytamy na Instagramie.

Małgorzata Rozenek-Majdan opublikowała zdjęcie mamy. Jest do niej podobna? Internauci rozstrzygają

Pod postem obserwatorzy konta Małgorzaty Rozenek-Majdan chętnie dołączali się do życzeń, ale również dyskutowali o tym, do którego z rodziców gwiazda jest podobna bardziej. Wygląda na to, że spór nie został rozstrzygnięty.

Widzę podobieństwo do taty, czy się mylę?

Na pierwszym zdjęciu, patrząc na kształt oczu mamy, to mam wrażenie, że pani Małgosia bardzo mamę przypomina.

Kogo waszym zdaniem bardziej przypomina Małgorzata Rozenek-Majdan?