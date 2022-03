Więcej podobnych tematów znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

Węże to antynagrody filmowe przyznawane od 2012 roku dla najgorszych polskich produkcji roku. Jest to nasz rodzimy odpowiednik amerykańskich Złotych Malin. W skład kapituły przyznającej wyróżnienia tzw. Popkulturowej Akademii Wszystkiego wchodzą m.in. Tomasz Raczek, Błażej Hrapkowicz, Kamil Śmiałkowski, Tomasz Kin, Marcin Prokop czy też Karolina Korwin Piotrowska. Do tej pory rekordzistami w zdobywaniu tych niechlubnych nagród wśród aktorów są Borys Szyc (pięć Węży) i Natasza Urbańska (trzy Węże). Trzykrotnie za najgorszego reżysera został uznany Patryk Vega. Właśnie poznaliśmy tegorocznych nominowanych. Wśród tegorocznych filmów aż siedem nominacji (na 11. kategorii) otrzymały filmy "Pitbull" Patryka Vegi oraz "Ściema po polsku" Mariusza Pujszo. Zaskakującym jest jednak fakt, że w kategorii Najgorszej Aktorki dwukrotnie nominowano Małgorzatę Kożuchowską

Małgorzata Kożuchowska o nominacjach do Węży: Wolałabym nie mieć węża w kieszeni

Według krytyków i pasjonatów kina Kożuchowska zaliczyła nieudane w występy w filmach "To musi być miłość" oraz "Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie". Nie będzie jednak o Węża konkurowała wyłącznie z samą sobą, ponieważ nominacje za główną rolę kobiecą otrzymały także Ada Chlebicka za "Miłość do kwadratu", Julia Wieniawa za "Small world" oraz... Borys Szyc za "Magnezję". Małgorzata Kożuchowska otrzymała jednak dodatkowo nominację wraz z Ksawerym Szlankierem w kategorii najgorszy duet. Popularna aktorka już odniosła się do tej sytuacji.

Zadzwonił do mnie Tomek Karolak i przekazał informację, że on i ja jesteśmy nominowani do Węży. Jest to moja pierwsza nominacja w tym plebiscycie. Bardzo dziękuję tajemniczej kapitule za wyróżnienie. Przyznaję, że nie będę jakoś szczególnie trzymała kciuków i was też nie namawiam, żebyście na mnie głosowali, ponieważ wolałabym jednak nie mieć węża w kieszeni.

Do grona tegorocznych nominowanych, po kilku latach przerwy, dołączył także Tomasz Karolak, który dodatkowo będzie gospodarzem gali. Ogłoszenie zwycięzców Węże 2022 odbędzie się 13. kwietnia w warszawskim teatrze IMKA. Komu według was Wąż się należy?

