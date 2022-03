Perfekcyjna talia, odpowiednio długie nogi, biust... To wszystko gwiazdy mogą wyeksponować i poprawić bez oddawania się w ręce chirurga plastycznego. Wystarczy odrobina cierpliwości i umiejętności przy obsłudze programów do obróbki graficznej, by na zdjęciach wyjść idealnie. Gorzej, kiedy tych zdolności brak. A i tak bywa.

18 KAPIF Otwórz galerię Na Gazeta.pl