Kasia Cichopek nie rozpacza po Marcinie Hakielu. Oto, czym się zajmuje

Wydawać by się mogło, że rozwód to trudna decyzja, obarczona dużą ilością stresu. Niewątpliwie rozpad rodziny wiąże się z nowymi wyzwaniami. Każdy jednak ma swój sposób na radzenie sobie z trudnościami. Katarzyna Cichopek pokazała fanom, że jest w dobrej kondycji. Na instagramie zrelacjonowała radosny taniec w sportowym outficie.

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek chwali się talentem córki. Przez przypadek pokazała jej twarz

Katarzyna Cichopek zdaje się nie przejmować rozwodem. Tańczy na Instagramie

Telewizyjną gwiazdę czeka teraz sprawa rozwodowa i kwestia poukładania rodzinnych relacji na nowo. Katarzyna Cichopek postanowiła jednak skupić się na swoich sprawach zawodowych. Na jej InstaStories często możemy zobaczyć relacje z planu "M jak miłość" czy "Pytania na śniadanie". Stale reklamuje także produkty jednej ze sportowych marek.

Katarzyna Cichopek Fot. Instagram.com/katarzynacichopek

Ostatnio w mediach pojawiło się też sporo informacji, że Cichopek znalazła już pocieszyciela w osobie Macieja Kurzajewskiego. Od dłuższego czasu pracują przecież razem na planie dwójkowej śniadaniówki. W kuluarach dużo się mówi, że ostatnio bardzo się do siebie zbliżyli. Żadne z nich nie odniosło się jednak do tej pory do plotek o rzekomym romansie.

Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego łączy coś więcej niż praca?

Przypomnijmy, Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel byli parą przez 17 lat. Poznali się na planie programu "Taniec z Gwiazdami", a pobrali się we wrześniu 2008 roku. Przez wiele lat uchodzili za jedną z najbardziej zgranych i lubianych par w polskim show-biznesie. Doczekali się syna Adama i córki Heleny.

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel przestali udawać

