Xavier Wiśniewski dorastał na oczach kamer. Syn Michała Wiśniewskiego i Mandaryny urodził się w 2002 roku, a już rok później stacja TVN zaczęła emisję słynnego reality-show "Jestem, jaki jestem". W czerwcu Xavier skończy 20. lat, ale już od dłuższego czasu zarabia, zdobywając doświadczenie w różnych dziedzinach. W ubiegłym roku zdecydował się także na studia dziennikarskie, ale najwidoczniej ten pomysł nie przypadł mu do gustu. Co go zraziło do studiowania?

Rodzice Xaviera Wiśniewskiego nie byli zachwyceni jego decyzją o przerwaniu studiów dziennikarskich

Xavier zdradził w wywiadzie z Jastrząb Post, że nie był przekonany w pełni do swojej decyzji o kierunku studiów.

Poszedłem na te studia i nie miałem tego, że faktycznie chcę na nich zostać. Chciałem zobaczyć, z czym one się mają. Nie byłem zbytnio określony, gdzie dokładnie chcę iść i na jaki kierunek, ale pomyślałem, że pójdę zobaczyć, jak to wygląda. Mamy czasy koronawirusa, ja studiowałem zaocznie, więc ciężko to porównać, bo większość czasu siedzieliśmy w domu nawet na tych studiach. Myślę, że to nie jest dla mnie odpowiedni moment. Na pewno na nie wrócę, ale jeszcze nie teraz.

Xavier Wiśniewski już rzucił studia. Wytrzymał kilka miesięcy. "Mogę się sam utrzymać"

Xavier zdradził także, jak na decyzję o przerwaniu edukacji zareagowali jego rodzice. Okazuje się, że Michał Wiśniewski i Mandaryna nie byli zachwyceni decyzją syna, ale jednocześnie wspierają go w decyzjach. Zapewne łatwiej jest pogodzić im się z tym faktem, wiedząc, że Xavier ma ułożony plan na najbliższy czas. Najstarszy syn Wiśniewskiego pracuje u niego w biurze i jeździ z nim na koncerty. Widzieliśmy także, że tanecznie wspiera mamę podczas jej klubowych występów. Co więcej, Xavier planuje też rozwój artystyczny i już przygotowuje teledysk do solowej piosenki "Bies". Dodajmy, że młody celebryta jest obecnie w związku z Weroniką, siostrą Sebastiana Fabijańskiego. Myślicie, że wróci jeszcze na uczelnię?

Xavier Wiśniewski zdradził, jak poznał siostrę Sebastiana Fabijańskiego

