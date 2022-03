Więcej informacji z życia gwiazd przeczytasz na portalu Gazeta.pl.

REKLAMA

Antoni Królikowski jest w ostatnim czasie na ustach wszystkich. Aktor wywołał poruszenie, gdy do mediów przedostała się informacja o rozstaniu z Joanną Opozdą. Miał bowiem zdradzić ciężarną żonę i przeprowadzić się do nowej wybranki. Spowodowało to poważne straty wizerunkowe i lawinę negatywnych komentarzy w jego kierunku od zawiedzionych fanów. Wygląda jednak na to, że młody tata nie traci poczucia humoru i pozytywnej energii. Postanowił przyłączyć się do akcji charytatywnej i przygotowywać dania dla uchodźców.

Zobacz wideo Antek Królikowski o życiu z Opozdą. Zdradził, że ma kredyty

Antek Królikowski gotuje dla uchodźców z ochroniarzem "Oszusta z Tindera"

W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania z akcji "Gwiazdy gotują dla uchodźców". Na fotografiach widzimy uśmiechniętego Królikowskiego, który ochoczo zabrał się do kuchennych prac. Ciekawi jednak towarzystwo, które dobrał sobie aktor. Mowa o Piotrze "Peterze" Kaluskim, który dał się poznać do tej pory jako ochroniarz Simona Levieva w głośnym dokumencie Netfiksa "Oszust z Tindera". Skompromitowany Leviev wyłudził od kobiet poznawanych na Tinderze miliony dolarów, a jego relacja z ochroniarzem do tej pory wzbudza wiele kontrowersji. Kaluski wkrótce po premierze filmu pochwalił się znajomością z Antkiem Królikowskim na Instagramie i jak widać, panowie przypadli sobie do gustu.

Królikowski znalazł nowego przyjaciela. Zaraz, zaraz, znamy go! To uczestnik głośnej afery

W tym samym czasie, gdy w mediach pojawiają się relacje z "gotowania dla uchodźców", Joanna Opozda poinformowała obserwatorów na Instagramie, że całą noc spędziła przy szpitalnym łóżku miesięcznego syna. U Vincenta Królikowskiego zdiagnozowano poważną infekcję i wszystko wskazuje na to, że najbliższe dni spędzi w szpitalu.

Opozda z synem w szpitalu. "Spędziłam noc na podłodze". Fanka miała więcej szczęścia

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl.

Новини з України - Ukrayina.pl