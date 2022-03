Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

Na Instagramie Joanny Opozdy pojawił się niepokojący post. Gwiazda zdradziła, że Vincent Królikowski przechodzi właśnie poważną infekcję i trafił do szpitala. Aktorka do zdjęcia z miesięcznym dzieckiem dołączyła wpis o tym, w jakiej sytuacji się teraz znalazła. Przy okazji wypowiedziała się o kondycji polskiej ochrony zdrowia.

Joanna Opozda zaniepokojona. "Współczuję wszystkim samotnym matkom"

Aktorka noc spędziła na szpitalnej podłodze, przy łóżku swojego syna.

Niestety, wczoraj u mojego miesięcznego synka zdiagnozowano poważną infekcję, rano miał straszną gorączkę i najbliższy czas spędzimy w szpitalu na oddziale patologii noworodka. Mały dostaje antybiotyk, a jego stan jest stabilny będzie dobrze - uspokoiła ibserwatorów.

Gwiazda wyznała, że patrzenie na cierpienie własnego dziecka to najgorsze, co ją do tej pory spotkało. Jednocześnie wyraziła zdziwienie na temat stanu polskich oddziałów szpitalnych dla dzieci.

Na takich oddziałach nie ma łóżek dla matek, a jedynie fotele, na których nie sposób nawet karmić. Nie wyobrażam sobie, jak te wszystkie mamy, które czasami muszą spędzić w takim miejscu kilka miesięcy, dają sobie radę. Usłyszałam, że pacjentami są tutaj dzieci i to o nie należy dbać, nie o matki. Bardzo współczuję wszystkim samotnym matkom oraz wszystkim mamom chorych dzieci.

Joanna Opozda przerywa milczenie. Zwróciła uwagę na ważną rzecz

Joanna Opozda podkreśliła także, że to przecież mamy karmią swoje maluchy, kąpią, zmieniają pieluchy, noszą je na rękach i z tego względu potrzebują snu i odpoczynku. Co więcej, podobno szpital, w którym znalazła się aktorka, należy do jednego z lepszych, ponieważ w większości placówek są drewniane krzesła. Swój smutny wpis zakończyła refleksją na temat mam i ich dzieci w szpitalach w Ukrainie, na które przecież spadają bomby.

