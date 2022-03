Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Edyta Herbuś to polska tancerka, aktorka i prezenterka telewizyjna. Herbuś to trzykrotna mistrzyni Polski formacji tanecznych, ale popularność przyniósł jej udział w programie "Taniec z Gwiazdami". Ze swoim partnerem z show, Marcinem Mroczkiem, udało jej się nawet wygrać taneczną Eurowizję. Od momentu wejścia Edyty do show-biznesu dużo mówi się także o jej życiu uczuciowym. Wiemy, że przez długie lata była w związku z tancerzem Tomaszem Barańskim, a także reżyserem teatralnym Mariuszem Trelińskim. Od 2018 roku spotyka się z Piotrem Bukowieckim, byłym partnerem Doroty Gardias. Z okazji urodzin swojego ukochanego Edyta Herbuś postanowiła złożyć mu życzenia za pośrednictwem Instagrama. Wstawiła post pełen słodkich słów.

Zobacz wideo Edyta Herbuś komentuje wywiad Halejcio o Barańskim. Jest draniem?

Edyta Herbuś składa czułe życzenia i pozuje w objęciach ukochanego

Tancerka dodała na Instagram zdjęcia, na których pozuje w objęciach ukochanego. Do fotografii dołączyła także urodzinowe życzenia.

Dziś wyjątkowy dzień, bo ten wyjątkowy mężczyzna obchodzi swoje urodziny. Dziękuję za te ramiona pełne czułej miłości, za piękny umysł i gorące serce. Wszystkiego najlepszego, kochanie. A resztę życzeń wyszepczę mu dziś czule do uszka.

Edyta Herbuś odpowiada na złośliwości hejterów. Padło pytanie o ciążę

Być może Herbuś wyszepcze swojemu mężczyźnie resztę życzeń do uszka, ale za to więcej czułości pokazała na InstaStories. Możemy tam dostrzec pocałunki zakochanych. Jak widać, para lubi się chwalić przed obserwatorami swoim szczęściem. Pozostaje więc życzyć im, żeby trwało jak najdłużej.

