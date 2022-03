Więcej o zaskakujących metamorfozach znajdziesz na Gazeta.pl.

Jocelyn Wildenstein weszła do świata mediów, gdy była już po wielu urodowych poprawkach. Właśnie dlatego znalezienie jej zdjęć z młodości nie jest proste, bo obecny wygląd to efekt kilkudziesięciu lat, w trakcie których przeszła mnóstwo zabiegów.

Jocelyn Wildenstein przeszła ogromną metamorfozę. Jak było na początku?

81-letnia Jocelyn Wildenstein kiedyś faktycznie miała dosyć charakterystyczną urodę, którą mogła przypisywać pochodzeniu. Nie wiadomo co prawda, czy zdjęcia "przed operacjami" faktycznie oznaczały, że nic nie poprawiła, ale z pewnością jeszcze wtedy wyglądała naturalnie i nie zwracała na siebie uwagi tak, jak dzieje się to dziś.

Obecnie twarz "kobiety kot" jest tak wypełniona i opuchnięta, że aż trudno uwierzyć, że celebrytka może normalnie funkcjonować. Jej buzia przypomina maskę.

Szczególnie na Instagramie widać, że celebrytka nie może pogodzić się z tym, jak wygląda. Przerabia zdjęcia do tego stopnia, że kolory twarzy i reszty ciała różnią się od siebie, a buzia jest gładka jak u lalki.

Niemal pod każdym zdjęciem internauci piszą, że mają nadzieję, że kiedyś zaakceptuje siebie taką, jaka jest. Trudno jednak w to uwierzyć, bo obsesja celebrytki na temat wyglądu rozpoczęła się lata temu, a ona sama do dziś nie przyznaje się do żadnych zabiegów.

