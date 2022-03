Rosyjski dziennikarz twierdzi, że córka Władimira Putina rozwiodła się z mężem. Winna wojna?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na Gazeta.pl.

O dzieciach Władimira Putina wiadomo bardzo mało. Rosyjski prezydent nie mówi publicznie niemal nic na temat życia prywatnego, a jego dzieci również nieszczególnie chętnie chwalą się pochodzeniem. Z małżeństwa z Ludmiłą Aleksandrowną Putin doczekał się dwóch córek. Starsza, Maria, pod zmienionym nazwiskiem ukończyła studia medyczne na Petersburskim Uniwersytecie Państwowym i wyszła za mąż za Jorrita Faassena, holenderskiego biznesmena. Jak donosi Daily Mail, rosyjski dziennikarz dotarł do informacji, że małżeństwo najstarszej córki Putina należy już do przeszłości. Para miała rozstać się jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie.

Córka Władimira Putina rozstała się z mężem

Maria Woroncowa-Faasen uchodziła za "genialne dziecko Putina". Jest endokrynolożką specjalizującą się w rzadkich dziecięcych chorobach genetycznych. Żoną Jorrita Faassena została w 2010 roku. Jak donoszą media, przez pewien czas zamieszkiwali penthouse w najwyższym budynku mieszkalnym mieszczącym się w holenderskim mieście Voorschoten. W 2014 roku zostali wydaleni z kraju po tym, jak prorosyjscy działacze zestrzelili samolot na terenie Ukrainy. Przeprowadzili się wówczas do Moskwy. W 2007 roku Faassen rozpoczął pracę dla Gazpromu, jednak jak donosi Reuters, nie jest już tam zatrudniony. Para doczekała się syna. Ze źródeł rosyjskiego dziennikarza, na którego powołuje się Daily Mail, nie wynika, aby Woroncowa-Faasen rozstała się z mężem z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Najstarsza córka Putina miała natomiast ogromne plany zawodowe. Posiada 20 proc. akcji firmy Nomeko, która rozpoczęła budowę wartego 630 mln dolarów centrum medycznego w Petersburgu. Przedsiębiorstwo miało przyciągać bogatych pacjentów z Europy i szejków z Zatoki Perskiej. Jak zauważa rosyjski dziennikarz, po ataku Rosji na Ukrainę i gigantycznych sankcjach, które spadły na kraj, nie ma mowy, aby ktokolwiek przyjeżdżał się tam leczyć.

