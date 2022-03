Rebel Wilson odsłoniła brzuch. Tak prezentuje się jej sylwetka po zrzuceniu 35 kilogramów

Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

Rebel Wilson zyskała popularność w 2012 roku za sprawą roli w filmie muzycznym "Pitch Perfect", który doczekał się dwóch kontynuacji. Australijka słynie przede wszystkim z ról komediowych, wielokrotnie też występowała na scenie jako komiczka. W 2020 roku postanowiła zadbać o zdrowie, zmienić nawyki żywieniowe i zacząć ćwiczyć. Dzięki diecie i treningom aktorce udało się w sumie zrzucić aż 35 kilogramów. Jak przyznała w rozmowie z Apple Fitness+, zaczęła pić więcej wody i przede wszystkim chodzić na regularne spacery. Rebel Wilson nie ustaje jednak w wysiłkach, a paparazzi przyłapali ją podczas ćwiczeń w parku.

Rebel Wilson odsłoniła brzuch na spacerze

Utrata zbędnych kilogramów to jedno, ale utrzymanie wagi to zupełnie inna kwestia. Rebel Wilson zdaje się doskonale zdawać z tego sprawę, bo mimo iż jej spektakularna przemiana odbyła się w 2020 roku, aktorka cały czas regularnie ćwiczy. Podczas treningu w Griffith Park w Los Angeles zdecydowała się zdjąć koszulkę, prezentując odsłonięty brzuch.

Rebel Wilson podkreślała w wywiadach, że zrzucenie kilogramów nie jest głównym powodem, dla którego zdecydowała się o siebie zadbać. Wyjawiła, że miała bardzo niezdrową relację z jedzeniem, za pomocą którego m.in. odreagowywała stres. Jesienią 2021 roku w osobistym wpisie na Instagramie zdradziła także, że zmaga się z problemami z płodnością wynikającymi z Zespołu Policystycznych Jajników. Aktorka przyznała, że nadal ma nadzieję, że będzie w stanie założyć kiedyś rodzinę, chociaż w jej przypadku nie jest to pewne.

O Rebel Wilson znów zrobiło się głośno kilka tygodni temu. Australijka została prowadzącą na gali rozdania nagród BAFTA. Ponownie miała okazję pochwalić się talentem komediowym. Ze sceny nie oszczędzała nikogo - żartowała m.in. z brytyjskiej rodziny królewskiej, Lady Gagi, a także pokazała środkowy palec Władimirowi Putinowi.

