Baba wielkanocna od Magdy Gessler? A kogo na nią stać!

Magda Gessler to prawdziwa ikona telewizji i królowa wśród polskich restauratorów. Telewidzowie pokochali jej "Kuchenne rewolucje". 24. sezon programu jest emitowany przez stację TVN i cieszy się niesłabnącą popularnością. Przy okazji wszelkich świąt, jak bumerang wraca temat wysokich cen potraw, które w swoich restauracjach i cukierniach oferuje gwiazda. Jak jest w tym roku? Okazuje się, że jeśli chcemy na swoich wielkanocnych stołach cieszyć się smakiem słodkości od Magdy Gessler, będziemy musieli za to słono zapłacić.

Święta z Magdą Gessler. Najdroższa kaczka, ale za babę i makowca też słono zapłacimy

Warto podkreślić, że restauratorka stawia na sprawdzone produkty wysokiej jakości, a to przecież zazwyczaj wiąże się z wyższą ceną. Z pewnością szalejąca inflacja i wszechobecna drożyzna tylko to potęgują. Jakiś czas temu w wywiadzie dla "Faktu" restauratorka wyznała, że "drogo" w jej pojmowaniu nie istnieje.

Drogie to jest coś, co jest fatalne, brzydkie i niesmaczne. Jeżeli coś jest genialne, robione z bardzo dobrych produktów, to znaczy, że drogo nie istnieje. Dla dobrych rzeczy nie istnieje. Jeżeli ktoś wkłada w to serce, z taką ilością żółtek, pracy i czasu, to znaczy, że to nie jest drogo. Zresztą kolejka ma 2,5 kilometra. Ludzie weryfikują ceny.

Jeśli więc nie chcemy spędzić długich godzin w kuchni na gotowaniu, tylko cieszyć się potrawami sygnowanymi przez Gessler, powinniśmy liczyć się ze sporymi kosztami.W przypadku ciast najdroższy jest makowiec - 130 zł. Koszt wielkanocnej baby to wydatek około 80 zł. Przy czym zaledwie 3 lata temu za babę drożdżową od Magdy Gessler trzeba było zapłacić około 50 zł. Ceny świątecznych mazurów mieszczą się w przedziale 60-65 zł, a do wyboru mamy smak z konfiturą z płatków róży, białą czekoladą i kardamonem, bądź też kajmakowy z prażonymi orzechami. Za paschę wielkanocną zapłacimy 25 zł, a kilka nadziewanych szynką jaj - 35 zł. Najdroższa opcja to kaczka pieczona po polsku z antonówką. Za taki rarytas musimy zapłacić 150 zł. Łączna cena za świąteczne śniadanie może przyprawić o zawrót głowy. Mimo wszystko skusicie się na Wielkanoc z Magdą Gessler?

