Edyta Pazura, która w 2009 roku została żoną jednego z najpopularniejszych polskich aktorów, szturmem podbiła rodzimy show-biznes. Od dłuższego czasu buduje własną karierę, pracuje jako menadżerka i rozwija firmę. Żona Cezarego Pazury ma też pokaźne grono fanów, którzy są niezwykle ciekawi szczegółów z jej prywatnego życia, a także często zwracają się do niej po radę. Przy okazji Q&A, które celebrytka zorganizowała na Instagramie, padło pytanie dotyczące jej figury. Edyta Pazura dba o linię w jeden, bardzo konkretny sposób.

Edyta Pazura nie wierzy w diety

Mogłoby się wydawać, że Edyta Pazura, która cały czas prezentuje nienaganną sylwetkę, zwraca bardzo dużą uwagę na to, co je. Nic bardziej mylnego. Celebrytka, zapytana o ten temat przez jednego z internautów, zaznaczyła, że nie tylko nie stosuje, ale wręcz jest przeciwniczką diet i głodzenia się.

Jestem absolutną przeciwniczką jakichkolwiek diet czy głodówek, ale za to zwolenniczką budowania zdrowych nawyków. Sama nad tym pracuję, na przykład muszę nauczyć się wcześniej kłaść spać - napisała na InstaStories.

Gwiazda podkreśliła, że ogromną wagę przywiązuje do sportu, który towarzyszy jej od dziecka.

Po drugie - od siódmego roku życia czynnie uprawiam sport - dodała.

Edyta Pazura w jednym z instagramowych postów wyjawiła, że ćwiczy pod okiem trenera personalnego. Gwiazda wielokrotnie zachwycała zdjęciami w bikini z wakacyjnych wyjazdów. Całą serią takich fotografii żona Cezarego Pazury pochwaliła się na początku lutego. Cała rodzina wybrała się wtedy bowiem na Malediwy.

