Po rozstaniu z Marcinem Hakielem, które para ogłosiła w połowie marca, Katarzyna Cichopek zrobiła sobie chwilę przerwy od mediów. Aktorka nie zniknęła jednak na długo. Po kilku dniach powróciła na Instagram, gdzie dziękowała za wsparcie, a chwilę później z profesjonalnym uśmiechem stawiła się w studiu "Pytania na śniadanie". Wszystko wskazuje na to, że nie udaje dobrego samopoczucia. Gwiazda "M jak miłość" wygląda znakomicie i zachwyca w krótkiej, czerwonej sukience.

Katarzyna Cichopek prezentuje się w eleganckiej stylizacji

Aktorka, jak sama przyznaje, na co dzień lepiej czuje się w wygodnych, casualowych stylizacjach. Często można zobaczyć ją w dżinsach i sportowych butach połączonych z luźnym topem. Tym razem Katarzyna Cichopek zaprezentowała się obserwującym na Instagramie w odważniejszym, bardzo eleganckim wydaniu. Gwiazda postawiła na krótką, sięgającą do połowy uda czerwono-czarną sukienkę w kwiatowe wzory. Kreacja ma rękawy sięgające łokci i mocno wycięty dekolt odsłaniający ramiona. Cichopek połączyła ją z czarnymi eleganckimi sandałkami na bardzo wysokim obcasie. Stylizacja jest trafiona w dziesiątkę, a aktorka wygląda w niej znakomicie.

Prowadząca "Pytanie na śniadanie" zachwala stylizację, podkreślając, że jest idealna na wieczorowe wyjścia. Domyślacie się, dokąd w niej wybiera?

Były partner aktorki także postanowił zainwestować w swój wygląd. Tuż po rozstaniu, Marcin Hakiel zdecydował się na spektakularną zmianę fryzury. Tancerz obciął włosy na krótko i przefarbował je na bardzo jasny blond, co spotkało się z dość mieszanym odbiorem ze strony fanów. Ostatnimi czasy stał się także bardzo aktywny na Instagramie, gdzie relacjonował m.in. wyprawę na siłownię.

