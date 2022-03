Wojciech Gola drwi z Marcina Hakiela. Naprawdę to powiedział. Trochę się dziwimy

Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Od momentu, kiedy Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek oznajmili, że ich 17-letni związek przeszedł do przeszłości, tancerz postanowił chyba mocno zaznaczyć obecność w mediach. Stał się bardzo aktywny na Instagramie, często dodaje nowe zdjęcia i zdecydował się nawet na zorganizowanie Q&A, czego nie robił wcześniej. Właśnie podczas odpowiadania na pytania fanów wyznał, że rozważyłby wzięcie udziału w Fame MMA. "Fakt" postanowił ułatwić tancerzowi start w federacji i odezwał się bezpośrednio do jej prezesa, Wojciecha Goli. Niestety, jego odpowiedź raczej nie zapewni Marcinowi Hakielowi rychłego starcia w oktagonie.

Marcin Hakiel myśli o Fame MMA. Co na to Wojciech Gola?

Mimo że związkiem, a później rozstaniem Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek żyły wszystkie plotkarskie media, Wojciech Gola był chyba średnio zainteresowany. Niewykluczone, że to dlatego, że podczas gal Fame MMA do walk stają przede wszystkim influencerzy, gwiazdy internetu czy raperzy. Na pytanie "Faktu", co założyciel federacji myśli o udziela tancerza, Gola przyznał, że nie ma pojęcia, kim jest Marcin Hakiel.

Jeszcze nie dostaliśmy takiej propozycji. Też nie wiem, kto to jest. Nie śledziłem tego, ale na pewno się zapoznamy z tematem - zapewnił.

Marcin Hakiel z kolei bardzo mocno dba o formę. Podczas jednego z ostatnich treningów pokazał, że ćwiczy nie tylko taniec i cardio, ale również boks. Czyżby już powoli przymierzał się, aby stanąć w oktagonie?

Tancerz i aktorka byli parą przez 17 lat. Informację o rozstaniu podali bardzo niespodziewanie, zamieszczając oświadczenia w mediach społecznościowych. Para przekazała, że nie będzie komentować szczegółów separacji, jednak Marcin Hakiel dość szybko wyłamał się z tej obietnicy. Podczas jednego z Q&A odpowiedział na kilka pytań dotyczących związku z byłą partnerką, zapewniając m.in. fanów, że jej nie zdradził oraz, że nie jest gejem.

