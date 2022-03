Więcej informacji na temat gwiazd polskiego show-biznesu na stronie głównej Gazeta.pl

Marcela Leszczak pochwaliła się efektami sesji zdjęciowej. Komentuje Antek Królikowski. Napisał tylko jedno słowo, ale internautom się nie spodobało.

Antek Królikowski komentuje zdjęcie Marceli Leszczak

Marcela Leszczak wzięła udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej. Partnerka Michała Koterskiego pozowała do niej w odważnych stylizacjach, na wielu kadrach jedynie w bieliźnie. Modelka była wyraźnie zadowolona z efektów sesji, bo w mediach społecznościowych chętnie dzieliła się kolejnymi kadrami. Ostatnią fotografię opatrzyła podpisem, w którym zachęcała fanów do zabawy. Leszczak prosiła bowiem o komentarze z tytułami piosenek, które pasują do zdjęcia.

Jaki tytuł piosenki przychodzi ci do głowy? Hey hey hey - napisała Marcela Leszczak.

Fanom zabawa się spodobała. Najczęściej pojawiały się dwa tytuły.

„Malowane usta".

"Być kobietą" - pisali.

Okazuje się, że w zabawie wziął udział również Antek Królikowski. Aktor przywołał piosenkę "Baśka" zespołu Wilki. Tym samym skomentował biust modelki. Przypomnijmy, że w utwór rozpoczyna się od słów "Baśka miała fajny biust". Internautom nie spodobał się komentarz aktora.

Ty lepiej Asią się zajmij, a nie oglądasz się na inne.

Kolejna na celowniku.

Ty nie świruj, ona zajęta - pisali.

Sama zainteresowana ani nie polubiła wpisu Królikowskiego, ani go nie skomentowała.

