Stephanie Hansen to 32-letnia mieszkanka Waszyngtonu. W styczniu 2020 roku kobieta powitała na świecie córeczkę Daphne. Trzy miesiące po porodzie postanowiła wrócić do przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych, jednak zapobiegawczo zrobiła test ciążowy. Okazało się, że spodziewa się kolejnego dziecka.

Stephanie Hansen urodziła trójkę dzieci w jednym roku. To nie trojaczki

Pozytywny wynik testu zaskoczył Stephanie Hansen. Kobieta zaczynała wtedy nowy związek i nie spodziewała się, że tak szybko ponownie zajdzie w ciążę.

Byłam oszołomiona po porodzie, a ponadto podekscytowana nową relacją - tłumaczyła.

Kolejną niespodzianką było to, że kobieta spodziewała się bliźniąt. Rubie i Penelope przyszły na świat 8 grudnia 2020 roku. Amerykanka wyznała, że na początku odczuwała poczucie winy. Żałowała, że nie może poświęcić pierwszej córeczce więcej uwagi. Daphne od razu pokochała młodsze siostry. Dziewczynki są nierozłączne, a mama nazywa je "trzema muszkieterami".

Obecnie Stephanie Hansen samotnie wychowuje dzieci. Kobieta prowadzi konto na TikToku, na którym relacjonuje matczyną codzienność.

Nie zawsze jest łatwo, ale jestem najszczęśliwsza na świecie. Te dzieciaki to najlepsza rzecz, jaka mi się kiedykolwiek przytrafiła - twierdzi 32-latka.

Ojcowie dziewczynek również angażują się w wychowanie pociech. Mama trzech córek może liczyć na wsparcie byłych partnerów, którzy dzielą z nią rodzicielskie obowiązki.

